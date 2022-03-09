أزهار البرقوق طاقة متجددة على مياه بحيرة كورية

الوكيل الإخباري - حفاظاً على مساحة اليابسة المحدودة، وعوضاً عن إخلاء العقارات المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، تطفو الآن 92 ألفاً من الألواح الشمسية على شكل زهرة البرقوق فوق سطح متمايل لخزان في كوريا الجنوبية.

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ومشروع الطاقة الشمسية القائم على هذا الخزان الذي يبلغ طوله 17 ميلاً في محافظة هابتشون، توليد 41.5 ميغاواط، وهو ما يكفي لتزويد 60 ألف شخص بالطاقة، أكثر من إجمالي السكان في المحافظة.



يفيد موقع «غوود نيوز» أن الطاقة الكهروضوئية العائمة أصبحت طريقة للانتقال إلى إنتاج الطاقة المتجددة في آسيا، وقد وصف الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في خطاب له، الطاقة الشمسية العائمة كجزء مهم في خطة الطاقة المتجددة الكلية لتوليد 9.4 جيجاواط من الكهرباء في كوريا الجنوبية، أي ما يعادل حوالي تسع مفاعلات نووية.



وأضاف: «تشكل القمم الثلاث لجبل هوانغنيونغسان المنعكسة على بحيرة هابتشون شكل زهرة البرقوق. وتنتشر على سطح هذه البحيرة الألواح الكهروضوئية التي تشبه أيضاً أزهار البرقوق من لوحة مغسولة بالحبر». ويؤدي اقتران الألواح الشمسية الكهروضوئية بمصادر المياه، كالقنوات أو الخزانات، إلى زيادة كفاءتها بنسبة تصل إلى 10 %.

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