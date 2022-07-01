أزهري يُفسر حوادث القتل الأخيرة: من علامات القيامة

الوكيل الإخباري - قال الشيخ مصطفى الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، إن حوادث القتل الأخيرة التي انتشرت مؤخرًا عقب حادثة طالبة المنصورة نيرة أشرف والإعلامية شيماء جمال، تمثل حالة هرج وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بنذير شؤم على الأمة الإسلامية.

اضافة اعلان



وأضاف الشيخ الأزهري في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" ان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل كما ذكر الكثير من العلماء والمقصود به القتل بغير حق.



وتابع، أن الدليل ما رواه أحمد بن حنبل أن الرسول قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الزمان ويكثر الهرج ، وأبو هريرة يسأل النبي وما هو الهرج فيرد النبي القتل القتل.



واستطرد :" حديث آخر رواه أبو هريرة عن النبي قال والذي نفسي بيدي حتى يأتي يومًا لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل.



وأردف: "إزهاق الروح موجود كثير في هذا الوقت ولا تقوم الساعة حتى يقتل رجل أخاه لا يدري فيما قتله ولابد من عودة زرع الرحمة في قلوب بني الإنسان".