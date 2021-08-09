أساليب نفسية من أجل حياة سهلة وتواصل أفضل

الوكيل الإخباري - قد يكون التواصل مع الآخرين صعبًا سواء في العمل أو مع العائلة والأصدقاء، من المفيد الإطلاع على بعض الوسائل أو الحيل النفسية التي تساهم في تجنب مواجهة مواقف صعبة، إنما يجب التمييز بين تجنب موقف محرج وبين التلاعب بالآخرين بشكل مؤذي لأن الهدف هو تحسين التواصل والعلاقات مع الآخرين.

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1. أنظر في عيون الشخص

عندما تحصل على إجابة غير مرضية، بدلًا من تكرار السؤال أو طرح سؤال آخر، أنظر في عيني الشخص ليشعر أنه مضطر لشرح الفكرة أو طرح السؤال بشكل أفضل.



2. ابق هادئًا

حافظ على هدوئك في حال رفع أحدهم صوته بسبب الغضب، هدوئك وعدم صدور ردة فعل من قبلك سينعكس إيجاباً وسيشعر بالذنب ويطلب المغفرة.



3. تجنب الهجوم

إذا كنت في إجتماع عمل وعلمت بوجود شخص عدائي، وقد تتعرض لنقد سلبي، إحرص على الجلوس بجانب هذا الشخص، قد تشعر بعدم الإرتياح والحرج، ولن تكون الوحيد فهو أيضاً سيعيد النظر بمواقفه السلبية بسبب وجودك بقربه.



4. الأسماء

إذا كنت تريد أن تكون ودودا ومقرباً من زملائك، من المستحسن مناداتهم بأسمائهم الأولى عند التحدث إليهم.



5. اكتب أفكارك

عندما تشعر بالتوتر أو القلق أكتب أفكارك، وستشعر أن الضغط المسيطر عليك قد تراجع.



6. أطلب المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة شخص ما ، فابدأ بعبارة "أنا بحاجة إلى مساعدتك"، ومن المرجح أنك ستتلقى المساعدة التي تحتاجها.



7. اليدين الباردتين

اليدين الباردتين توحيان بعدم الثقة، عندما تكون على وشك لمس شخص ما أو مصافحته ، تأكد أن يديك دافئتين.

المصدر - الفن