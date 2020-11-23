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الإثنين، 23-11-2020 03:15 م

أسباب شائعة تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للوقود

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الوكيل الاخباري - يعتبر زيادة استهلاك السيارة للوقود من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من قائدي السيارات على الرغم من عدم وجود أي أسباب ظاهرية تفسر ذلك.

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* إليك أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للبنزين:
- التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30%.

- تستهلك السيارة نسبة كبيرة من البنزين عند بداية التشغيل، لذا إذا كانت رحلتك قصيرة فمن الأفضل عدم قيادة السيارة.

- تلف أو عطل في حساس الأوكسجين.
- تلف البواجي (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.
- زيادة سرعة السيارة عن 100 كم في الساعة، فكلما زادت سرعة السيارة عن تلك السرعة 10 كيلومتر تزداد نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10% بسبب مقاومة السيارة للهواء.
- انسداد في مصفاة البنزين، وعدم تغييرها بشكل منتظم.
- عطل في البخاخات.

- عدم ضبط ضغط الإطارات، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.
- إلغاء أو تلف ترموستات الحرارة.
- الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.
- عطل أو تلف حساس درجة حرارة المحرك أو حساس درجة حرارة مياه التبريد.

- انسداد فلتر الهواء.

- استخدام إطارات أكبر وأعرض من الوكالة.

 

سبوتنيك

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