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الخميس، 05-08-2021 10:40 ص

أسباب لتقول 'نعم' من أجل حياة سعيدة ومتجدّدة

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الوكيل الإخباري - التفاعل مع ظروف الحياة الإيجابية أو السلبية هو قرار شخصي، فإذا قررت أن تتفاعل بطريقة إيجابية سينعكس الأمر على صحتك الجسدية والنفسية، وعلى علاقاتك الإجتماعية والعائلية، وعلى نموك وسعادتك.

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كلمة "نعم" قادرة أن تكون علامة فارقة وإليك الأسباب:


-"نعم" للنجاح
من حقك أن تفرح وتهنئ نفسك بأي نجاح تحققه كما يهنئك أصدقائك أو أفراد عائلتك، ولأسباب عديدة منها، فرصة عمل، أو الإنتقال الى منزل جديد أو الإحتفال بعيد زواجك.

-"نعم" للتخلي
تخلى عن الأشياء التي تؤثر عليك سلباً ولا تغذي روحك وتنبّه الى الفرق بين الأشياء الصعبة والأشياء التي لا تناسبك.


-"نعم" للتعلّم
في الحياة هناك دائماً شيئاً جديداً يتعلمه الإنسان ولو في عمر متقدّم ودروساً يتلقاها من الآخرين.


-"نعم" للمغامرة
لا تتردد بإختبار تجارب جديدة على سبيل المثال السفر إلى أماكن غير مألوفة، أنواع جديدة من المأكولات أو نشاطات رياضية جديدة.


-"نعم" للمسافة الخاصة
حافظ على مسافة من الأشخاص المحيطين بك تسمح لك بالإقتراب والإبتعاد وفقاً لظروف العلاقة وتطورها، وهي وسيلة تحميك وتساهم في تطوير صداقاتك.


-"نعم" للفرح
إحتفل بلحظات الحياة الأكثر أهمية حتى لو كانت لحظات صغيرة مثل شرب فنجان قهوة، أو وقت تمضيه مع صديق أو حبيب.


-"نعم" للضحك
الضحك نعمة الحياة،حاولالتمتّع به.

-"نعم" للحب
الحب حقيقي وأنت تستحقه، لا تتردد في التعبير عنه لمن تبادلهم هذا الشعور.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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