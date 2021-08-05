أسباب لتقول 'نعم' من أجل حياة سعيدة ومتجدّدة

الوكيل الإخباري - التفاعل مع ظروف الحياة الإيجابية أو السلبية هو قرار شخصي، فإذا قررت أن تتفاعل بطريقة إيجابية سينعكس الأمر على صحتك الجسدية والنفسية، وعلى علاقاتك الإجتماعية والعائلية، وعلى نموك وسعادتك.

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كلمة "نعم" قادرة أن تكون علامة فارقة وإليك الأسباب:



-"نعم" للنجاح

من حقك أن تفرح وتهنئ نفسك بأي نجاح تحققه كما يهنئك أصدقائك أو أفراد عائلتك، ولأسباب عديدة منها، فرصة عمل، أو الإنتقال الى منزل جديد أو الإحتفال بعيد زواجك.



-"نعم" للتخلي

تخلى عن الأشياء التي تؤثر عليك سلباً ولا تغذي روحك وتنبّه الى الفرق بين الأشياء الصعبة والأشياء التي لا تناسبك.



-"نعم" للتعلّم

في الحياة هناك دائماً شيئاً جديداً يتعلمه الإنسان ولو في عمر متقدّم ودروساً يتلقاها من الآخرين.



-"نعم" للمغامرة

لا تتردد بإختبار تجارب جديدة على سبيل المثال السفر إلى أماكن غير مألوفة، أنواع جديدة من المأكولات أو نشاطات رياضية جديدة.



-"نعم" للمسافة الخاصة

حافظ على مسافة من الأشخاص المحيطين بك تسمح لك بالإقتراب والإبتعاد وفقاً لظروف العلاقة وتطورها، وهي وسيلة تحميك وتساهم في تطوير صداقاتك.



-"نعم" للفرح

إحتفل بلحظات الحياة الأكثر أهمية حتى لو كانت لحظات صغيرة مثل شرب فنجان قهوة، أو وقت تمضيه مع صديق أو حبيب.



-"نعم" للضحك

الضحك نعمة الحياة،حاولالتمتّع به.



-"نعم" للحب

الحب حقيقي وأنت تستحقه، لا تتردد في التعبير عنه لمن تبادلهم هذا الشعور.

المصدر - الفن