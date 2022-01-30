الأحد 30-01-2022
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الأحد، 30-01-2022 11:00 ص

أستراليا تخصص 35 مليون دولار لحماية حيوانات الكوالا

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الوكيل الإخباري - قررت السلطات الأسترالية، تخصيص 50 مليون دولار أسترالي (تعادل نحو 35 مليون دولار أميركي) لحماية حيوانات الكوالا  .

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وقال مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون في بيان، يوم السبت، إن هذه المبالغ ستنفق على مدار السنوات الأربع المقبلة، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.

وأشار إلى أن “الكوالا واحدة من أكثر الرموز المحبوبة والأكثر شهرة في أستراليا. ونحن ملتزمون بحمايتهم للأجيال المقبلة”.

وأضاف موريسون إلى أن برنامج حماية الكوالا يستهدف توفير التدريب والدعم ورعاية هذه الحيونات.


وأوضح أنه مع هذه المخصصات تكون الحكومة الأسترالية قد أنفقت 74 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 52 مليون دولار أميركي) لحماية الكوالا منذ 2019.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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