أستراليا ...تكسب ملايين الدولارات بفضل كلبتها الأليفة -صور

الوكيل الإخباري - حققت رائدة أعمال أسترالية شابة ثروة تقدر بملايين الدولارات عبر بيع وجبات صحية للكلاب الأليفة، بعدما اعتادت أن تصنع مثل هذه الوجبات لكلبتها.

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بدأت آنا بودولسكي من سيدني في طهي وجبات طازجة صحية لكلبتها “ليكا” بعد أن اكتشفت الضرر الذي يسببه بعض طعام الكلاب المتوافر في السوق.

وقالت آنا إن كلبتها كانت تعاني من الحكة وتساقط شعرها طوال الوقت، إضافة إلى مشاكل في صحة أسنانها. لذا بدأت بإجراء أبحاثها الخاصة حول كيفية تحسين صحة كلبتها من خلال إعداد أطعمة صحية لها.

وبعد فترة من تناول الأغذية الصحية المعدة منزلياً، تحسنت صحة الكلبة “ليكا” وخفت حكتها وانخفض تساقط شعرها بشكل ملحوظ.

وسرعان ما أدركت المرأة البالغة من العمر 31 عاماً أن الآخرين قد يرغبون في تحسين صحة كلابهم من خلال استخدام هذه الوصفات، وهذا ما دفعها للاستعانة بأخصائي تغذية للحيوانات الأليفة لإنتاج أفضل وجبات للكلاب.

وخلال فترة قصيرة، بدأت تجارة آنا بالازدهار حتى قامت ببيع أكثر من 10 ملايين وجبة في جميع أنحاء أستراليا، مما دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ تمويل قيمته 30 مليون دولار لتنمية هذه التجارة بالتعاون مع المرأة التي أحدثت ثورة في مجال تغذية الحيوانات الأليفة في أستراليا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.













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