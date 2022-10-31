الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.4 مليار دينار

الملك من مخيم عزمي المفتي: الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ أونروا

توقيف حدث ظهر بصورة غير أخلاقية في مرج الحمام

افتتاح مؤتمر سوفكس بنسخته الــ 13 في العقبة - صور

الأردن يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس

إنشاء مصنع ملابس في الكرك يوفر 1550 فرصة عمل

اللوجستية الأردنية: توقع ارتفاع أكبر لأسعار شحن بواخر الحبوب بعد أن وصلت 50%

لبنان.. مودع يقتحم مصرفا والقوى الأمنية تخرجه بالقوة

منع شركات تأمين المركبات المتعثرة في الأردن من إصدار وثائق جديدة

الغذاء والدواء: الأردن خالٍ من منتجات الشامبو الجاف من DOVE الذي يحتوي على البنزين

الإثنين، 31-10-2022 01:34 م

أستراليا ...تكسب ملايين الدولارات بفضل كلبتها الأليفة -صور

117052Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - حققت رائدة أعمال أسترالية شابة ثروة تقدر بملايين الدولارات عبر بيع وجبات صحية للكلاب الأليفة، بعدما اعتادت أن تصنع مثل هذه الوجبات لكلبتها.

اضافة اعلان

 

بدأت آنا بودولسكي من سيدني في طهي وجبات طازجة صحية لكلبتها “ليكا” بعد أن اكتشفت الضرر الذي يسببه بعض طعام الكلاب المتوافر في السوق.

 

وقالت آنا إن كلبتها كانت تعاني من الحكة وتساقط شعرها طوال الوقت، إضافة إلى مشاكل في صحة أسنانها. لذا بدأت بإجراء أبحاثها الخاصة حول كيفية تحسين صحة كلبتها من خلال إعداد أطعمة صحية لها.

 

وبعد فترة من تناول الأغذية الصحية المعدة منزلياً، تحسنت صحة الكلبة “ليكا” وخفت حكتها وانخفض تساقط شعرها بشكل ملحوظ.

 

وسرعان ما أدركت المرأة البالغة من العمر 31 عاماً أن الآخرين قد يرغبون في تحسين صحة كلابهم من خلال استخدام هذه الوصفات، وهذا ما دفعها للاستعانة بأخصائي تغذية للحيوانات الأليفة لإنتاج أفضل وجبات للكلاب.

 

وخلال فترة قصيرة، بدأت تجارة آنا بالازدهار حتى قامت ببيع أكثر من 10 ملايين وجبة في جميع أنحاء أستراليا، مما دفع العديد من المستثمرين إلى ضخ تمويل قيمته 30 مليون دولار لتنمية هذه التجارة بالتعاون مع المرأة التي أحدثت ثورة في مجال تغذية الحيوانات الأليفة في أستراليا، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 


 

 



 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تشارلز-والأميرة-ديانا

بعد 41 عاما... كعكة زفاف الملك تشارلز والأميرة ديانا للبيع في المزاد العلني-صور

2

العثور على 'أكبر دب في العالم' يبني مسكنه بفناء منزل بأمريكا-صور

335451-1563132964

بريطانيا.. رجل يهاجم مركزا جديدا للهجرة بقنابل حارقة - فيديو

322281_18_1667117787

احتجاز أم فرنسية عثر على طفلها ميتا في مرسيليا

7408d3352d

فيديو مرعب.. شاهد لحظة مقتل 150 شخصا في التدافع المميت بكوريا الجنوبية

6b65573a0f98b64e2633a74c1a6b7382

هكذا أنقذ ابن الـ 14 عاما طفلة من الموت صعقا في مصر-فيديو

أخبار متعلقة
181442

طائر صغير يحقق رقما قياسيا لأطول رحلة

1ceca4d713ad44f0ca8f95b4e19eb82f

أستراليا.. مصرع سيدة في حادث دهس داخل منزلها - صور