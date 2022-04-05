أستراليا..ذكاء مراهق ينقذ مفقودين في زوارق الكاياك

الوكيل الإخباري - ساعد التفكير السريع لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً الشرطة في العثور على اثنين من زوارق الكاياك المفقودين وإنقاذهما في فيكتوريا الأسترالية.



وقد أُبلغ عن اختفاء مراهق وامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً وزوجها في دريك في جنوب غرب الولاية أول أمس، حيث إنهم كانوا قد خرجوا للتجديف بالكاياك لكنهم فشلوا في العودة إلى نقطة التقائهم بالقرب من مسار كيجانز بيند بحلول الساعة 8 مساءً.

اضافة اعلان

في سياق ذلك، أجرت الشرطة عملية بحث برية وجوية، حيث اكتشف الجناح الجوي المفقودين بعد أن استخدم الصبي ضوء ساعته للإشارة إلى المروحية.



وعُثر على الزوجين على ضفة نهر Glenelg، بالقرب من Laceys Lane، بعد منتصف الليل بقليل ونُقلا جواً إلى بر الأمان، ولم يصب أي منهما.



جدير بالذكر أن المفتشة كيلي والكر قالت: “إن ما فعله الصبي البالغ من العمر 13 عاماً، أدى في النهاية إلى إنقاذهم”، مضيفةً أنه كان تذكيراً في الوقت المناسب للناس بحمل المعدات المناسبة عند الخروج لمجداف، حيث إن حمل أية وسيلة اتصال وسترة نجاة يمكن أن ينقذ حياتك.

البيان