الأحد 09-10-2022
الوكيل الاخباري

فلسطين: استهداف الاحتلال للأطفال يتواصل دون أي رادع

ابومرجوب: العديد من الشركات الخاصة خالفت قرار وزارة العمل بشأن عطلة المولد النبوي

قرار مُرتقب حول ضريبة تصدير الخضار والفواكه

7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

اتحاد المزارعين: 25 مليون دونم صالحة للزراعة والقمح أساسي للأمن الغذائي

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

الآفاق الخيرية توفر 71 منحة جامعية لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة

بيان هام صادر عن وزارة الزراعة حول التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أغلى فاتورة طعام في الأردن عبر تطبيق طلبات .. تعرّف على قيمتها

بلعاوي يتوقع موجة كورونا جديدة في الأردن الشتاء المقبل

الأحد، 09-10-2022 11:25 ص

أستراليا.. مصرع سيدة في حادث دهس داخل منزلها - صور

1ceca4d713ad44f0ca8f95b4e19eb82f


الوكيل الإخباري - لقيت سيدة أسترالية مصرعها في حادث غريب بعدما انحرفت سيارة عن الطريق وحطمت منزلها.

ووقعت الحادثة غربي سيدني، حيث تلقت فرق الطوارئ نداء عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة.

وتفاجأت قوات الطوارئ والإسعاف بدخول السيارة في المنزل، وتسببه بإصابة السيدة بجروح خطيرة.

اضافة اعلان

 

وقامت الشرطة والمسعفون في نيو ساوث ويلز بمحاولات يائسة لعلاج السيدة قبل الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث.

 

وألقت الشرطة لاحقا القبض على السائق وهي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، كانت تقود السيارة مع طفلها.

 

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2018-636768416832313664-231

بمشاركة 200 شخص.. قتل نمر افترس 9 أشخاص في الهند-صورة

thumbs_b_c_cc2e17bd59fbd6f0f254e367b621410b

جريمة هوليودية في أميركا -فيديو

Thailand_Childcare_Center_Shooting_79629--1a4ab

كيف نجت الطفلة إيمي من مذبحة حضانة تايلاند-صورة

58183-جانب-من-القفز

فيديو لمغامرة جريئة.. تنقل على سطح مبنى من 23 طابقا في نيويورك

127-103255-floods-amazon-brazil-reservoirs-risk-drought_700x400

اكتشاف أطول شجرة في الأمازون - صور

WhatsApp Image 2022-10-09 at 9.54.07 AM

انهيار جبل في السعودية بسبب أمطار غزيرة -فيديو

أخبار متعلقة
emarat-news_2022-08-22_11-11-42_224020-768x403-1-660x330

عن طريق الخطأ.. سيدة استرالية تتلقى تحويلا بـ10.5 ملايين دولار