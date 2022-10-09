أستراليا.. مصرع سيدة في حادث دهس داخل منزلها - صور

الوكيل الإخباري - لقيت سيدة أسترالية مصرعها في حادث غريب بعدما انحرفت سيارة عن الطريق وحطمت منزلها.



ووقعت الحادثة غربي سيدني، حيث تلقت فرق الطوارئ نداء عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة.



وتفاجأت قوات الطوارئ والإسعاف بدخول السيارة في المنزل، وتسببه بإصابة السيدة بجروح خطيرة.

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وقامت الشرطة والمسعفون في نيو ساوث ويلز بمحاولات يائسة لعلاج السيدة قبل الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث.

وألقت الشرطة لاحقا القبض على السائق وهي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، كانت تقود السيارة مع طفلها.

#StMarys #7NEWS pic.twitter.com/WGcKgU8RJb A 50-year-old woman has died after a vehicle drove through a house in Sydney’s west. Just after 5.20am emergency services were called to a home on Monfarville Street, St Marys after reports of a car crashing. https://t.co/xxLh3lhhw7 October 8, 2022

لبنان 24