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الأربعاء، 28-10-2020 01:37 م

أستراليا .. وضع 100 طائرة ركاب بمكان واحد بسبب كورونا - فيديو

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الوكيل الاخباري - تسببت جائحة كورونا في أزمة عالمية طالت كل الأنشطة الحياتية للبشر ومن بينها حركة الطيران، التي تراجعت بصورة كبيرة منذ بداية الجائحة.

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وفرضت غالبية الدول حظرا على حركة الطيران منها وإليها بصورة أدت إلى تراكم الديون على بعض الشركات التي أصبحت على وشك إشهار إفلاسها، بينما بدأ العالم يلحظ ظاهرة جديدة نسبيا وهي كراجات الطائرات التي يضم بعضها أكثر من 100 طائرة متوقفة.

 



وفي مدينة أليس سبرينغز يظهر مقطع فيديو موقع تجمع أكثر من 100 طائرة ركاب في مكان واحد في مشهد نادر الحدوث، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.


ولفتت الوكالة إلى المكان الذي يتجمع فيه هذا العدد الضخم من الطائرات في الوقت الحالي، لم يكن يوجد فيه طائرة واحدة العام الماضي قبل ظهور جائحة كورونا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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