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الخميس، 03-12-2020 09:35 ص

أسترالية تربح جائزة اليانصيب باختيار نفس الأرقام لمدة 20 عاما متتالية!

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الوكيل الاخباري - تمكنت سيدة من ربح أكثر من 700 ألف دولار أمريكي، في جائزة اليانصيب بعد اختيارها لنفس الرقم على مدار عشرين عاما.

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السيدة الأسترالية وعلى مدار أكثر من 20 عاما واصلت اختيارها لنفس الأرقام، لتربح جائزة اليانصيب.


وقالت السيدة إنها لم تتابع السحب واكتشفت الفوز عن طريق مسح تذكرتها في المتجر.


وأوضحت: "اختار زوجي الراحل هذه الأرقام منذ سنوات عديدة. لا أعرف لماذا اختارها، لكن منذ ذلك الحين قمنا باختيارها فقط".


وفقا للأسترالية، فإنها تنوي مشاركة المبلغ الذي تم الحصول عليه مع ولديها وعائلاتهم، بحسب ما نقل وقع upi.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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