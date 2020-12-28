أسد يهرب من بيته في مصر.. ويثير الفزع

الوكيل الاخباري - هرب أسد صغير في مصر، مساء يوم السبت الماضي، من صاحبته التي تسكن بمنتجع الجونة التابع لمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر (على بعد 470 كيلومترا من العاصمة).

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وبحسب صحيفة "البوابة نيوز"، ارجعت السيدة المصرية حيوانها بعدما كتبت مناشدات عدة على المجموعات الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبعد بحث بمشاركة الأمن المصري عُثر على الأسد وأعيد إلى صاحبته.

ونقلت الصحيفة عن صاحبة الشبل، قولها إن الأسد يبلغ من العمر شهرين، وأنها فتحت الباب في الساعة الثامنة مساء ولم تجده.

وعقب عمليات بحث بمشاركة الأهالي وأمن المنتجع، تم العثور على الحيوان في تمام الساعه الثالثة صباحا، بعد إخطار أمن الجونة للسكان بالواقعة.



وبحسب الصحيفة المصرية فإن السيدة عضوة بإحدي جمعيات الرفق بالحيوان، وقالت إنها تتواصل مع جمعيات في جنوب أفريقيا لإرسال الشبل لبيئته الأصلية.

سبوتنيك

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