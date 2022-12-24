السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

السبت، 24-12-2022 11:22 ص

أسعد دول العالم لعام 2022..ما هي؟

208020


الوكيل الإخباري - اختارت الصين عشر مدن من حاضرات مقاطعات ومدن رئيسة، و11 مدينة أخرى على مستوى المحافظات، كأسعد مدنها في العام 2022، وفقا لمنتدى عقد في هانغتشو، حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، يوم الأربعاء.

وتشمل أسعد المدن، بحسب إذاعة الصين الدولية، تشنغدو وهانغتشو ونينغبو وشينينغ وقوانغتشو وتشانغشا وشنيانغ وخفي وتشينغداو ونانجينغ.

اضافة اعلان


كما تم اختيار عشر مدن على مستوى المحافظات و10 أحياء حضرية كأسعد الأماكن.


وتم اختيار المدن من قبل مجلة "أورينتال آوتلوك" ومؤسسة "لياوانغ" الفكرية، اللتين تديرهما وكالة أنباء شينخوا، في عملية استمرت شهرين وشملت جمع البيانات الضخمة والاستبيانات وحلقات النقاش.


واختيرت المدن المذكورة لجهودها في السعي من أجل رفاهية الناس والسعي لتحقيق التنمية النوعية، والتنمية الخضراء والحكم الرشيد، ويرتبط شعور سكانها بالسعادة أيضا بالنظر إلى ظروف التعليم المحلي والتوظيف والدخل والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والظروف المعيشية، وفقا للمنظم.


وتتم تسمية أسعد المدن في الصين كل عام منذ العام 2007.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ffaac444c59b7661c775b45

ثلوج كثيفة تشل مناطق في اليابان وأمريكا.. فيديو

5nkUmQjEKuqJScpd

مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن - فيديو

337543_13_1671816194

ثروتها 4 ملايين دولار.. قصة أشهر طباخة جزائرية مجهولة

image (1)

روسيا تبدأ في هدم مسرح ماريوبول الذي تعرض سابقاً للقصف - فيديو

image

طفل مصري أسرع من الحاسبة.. شاهد كيف يجري عمليات حسابية

63a461f54236045f75056404

ظاهرة نادرة .. فطائر جليدية مذهلة تطفو على سطح نهر في اسكتلندا

أخبار متعلقة
12649489-1CE8-4AFB-9D23-568E3BCA8CD0

الصين تستكمل بناء تلسكوب الأكبر في العالم

638718684c59b7013d2a05f0

اكتشاف أساس مبنى ضخم عمره 5 آلاف عام في الصين