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الأحد، 23-01-2022 04:22 م

أسماء أولاد بحرف الألف قديمة ومعانيها

اسماء بنات اجنبية بحرف الكاف ومعانيها


الوكيل الإخباري - أسماء أولاد بحرف الألف، أجمل أسماء الأولاد تلك التي تبدأ بحرف الألف، وخصوصاً أن معظمها من القرآن الكريم، لأن أغلبها يكون من أسماء الأنبياء والرسل.

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اليوم نقدم للآباء والأمهات الذين يفضلون تسمية أولادهم بحرف الألف، قائمة بأجمل أسماء أولاد بحرف الألف قديمة ومعانيها ليختاروا منها ما يروق لهم.

 

من أسماء أولاد بحرف الألف قديمة ومعانيها ما يلي:

 

آدم : اللون الأسمر نسبة إلى خلق من أدمة الأرض
إبراهيم :  ويعني أدام النظر
أحمد: من الحمد
آزر : ساعد
أيوب: العودة
إحسان : ويعني الحسن أو العمل الخير
أدهم: الشيء شديد السواد
ايهم: الأسد
إياد: القوة والثبات
أمير: من يتولى الإمارة
ارغد: هناء العيش
أبيل: جميل الشكل
ايليا: بداية
آصف: محب للكتابة
أشرف: الشخص الشريف
أكرم: الأجود
أنور: المشرق الجميل
أيمن: المبارك
اشهب: شديد البياض
أوس: يعني الذئب
أسامة: الرجل المستقيم
اياس: الرزق الوفير
إدريس : وهو من الدرس
أديب : ويعني الأخذ بمحاسن الأخلاق
أديم : وهو ما شهر من الأرض

 

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