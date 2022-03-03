الوكيل الإخباري - أسماء أولاد بحرف الزين، تبدأ رحلة البحث عن اسم جميل للمولود مبكراً منذ حدوث الحمل، والحقيقة أن تسمية المولود من الواجبات المهمة التي تقع على عاتق الأبوين تجاه طفلهما المنتظر، إذ يجب أن يكون الاسم رائعاً وسهلاً، ويجب أيضاً أن يكون معناه راقياً حتى يكون له انعكاسات ايجابية على الطفل في المستقبل، وخلال مراحل حياته المختلفة.

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من أسماء أولاد بحرف الزين ومعانيها 2022 ما يلي:





زين : الجمال والحسن

زيدان : نما وزاد من الزيادة

زايد : من الزيادة والخير

زناتى : من الزينة والتجمل

زاهي : تباهى

الزاهي : المعجب بنفسه والمشرق واللامع

زلفي : الروضة والمنزلة

زكري : إناء صغير يستخدم للشراب يعرف باسم الزكوة

زمير : قصير ومعناه أيضاً الغلام الجميل

زمزام : وصف المياه الحلوة التي تكون بين المالحة والعذبة ، والسحاب الزمزام هو الذي لا يوجد له صوت ولكنه مليء بالمياه.

زبد : ما يستخرج من مخاض اللبن

زمام : الكثير الشموخ

زوان : أحد أنواع العشب

زويل : الظريف الخفيف

زهير : اسم زهير قد جاء تصغير لاسم زهر الذي يعني ثمار الشجر

زبيد : كل ما يتم استخراجه من اللبن عند خضه ، وزبد الشيء هو أفضل وأحسن ما يتواجد فيه

زياد : من الفعل "زاد"

زاهر : المتلألأ والصافي من الألوان

زيد : زاد بمعنى نما وكثر

من أسماء أولاد جديدة بحرف الزين من القرآن الكريم ما يلي:

زكريا : نسبة إلى نبي الله زكريا، ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾ سورة مريم

زاكي : الصالح من عمل الخير، ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ سورة الشمس

زكي : طيب وصالح وطاهر ﴿ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً﴾ سورة النور

زاخر : غني أو من الوفرة

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