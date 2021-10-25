الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، حرف الجيم من الحروف التي تضم أسماء مميزة ورائعة المعاني للأولاد، ولذلك يفضل بعض الآباء تسمية أولادهم الذكور بهذا الحرف.

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اليوم نقدم لكل أب وأم على وشك إستقبال مولودهم الذكر، أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الجيم.





من أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الجيم ما يلي:



جهاد: النضال والكفاح والقتال ضد الأعداء.

جاد: العادل والمُحق للحق.

جراح: الطبيب الذي يعالج جراح المرضى.

جرير: الجذب أو حبل الزمام.

جعفر: النهر الصغير فوق الجدول أو الناقة الغزيرة اللبن.

جُنادة: العون أوالعسكر أو هي الأرض الغليظة.

جساس: من يتجسس لمعرفة الأخبار ويعود بها لِيخبر أهله أو هو الشجاع الجريء أو الحاد البصر.

جبران: الإصلاح والتعويض ومساعدة الفقراء والعطف عليهم.

جسار: شديد الجرأة والإقدام.

جليل: المهيب الوقور أو العظيم القدر.

جمال: الحسن في الهيئة والمعاملة والزينة الكاملة.

جاسر: الطويل الضخم أو الشجاع المقدام.

جاسم: الضخم البنية الذي يمتلك جسد قوي.

جُبيل: تصغير جبل بمعنى الرجل القوي الصلب.

جدير: المناسب أو الأحق.

جميل: صفة مشبهة تدل على الحسن والجمال والبهاء.

جلال: التعظيم والتبجيل والاحترام والإكرام والتفضيل.

جمعة: نسبة إلى يوم الجمعة.

جوبان: الراعي والحامي.

جوردي: الذي يتدفق إلى الأسفل.

جونار: المحارب الجريء.

جيان: المعرفة والإطلاع والثقافة.

جيفان: الحياة.

جابر: المصلج ومساعد الفقراء.

جبر: الرجل أو الطاقة والشجاعة.

جُبير: الإصلاح وتجبير العظام المكسورة وكافل اليتيم والملتزم بفعل الشيء.

جُثامة: الكسلان الذي لا يميل إلى الحركة.

جُنَيْد: تصغير جند بمعنى الرجل العسكري أو الفرد في الجيش.

المصدر - هي

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