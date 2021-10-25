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الإثنين، 25-10-2021 02:48 م

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الجيم

عبارات-التهنئة-للمولود


الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، حرف الجيم من الحروف التي تضم أسماء مميزة ورائعة المعاني للأولاد، ولذلك يفضل بعض الآباء تسمية أولادهم الذكور بهذا الحرف.

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اليوم نقدم لكل أب وأم على وشك إستقبال مولودهم الذكر، أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الجيم.

من أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الجيم ما يلي:

جهاد: النضال والكفاح والقتال ضد الأعداء.
جاد: العادل والمُحق للحق.
جراح: الطبيب الذي يعالج جراح المرضى.
جرير: الجذب أو حبل الزمام.
جعفر: النهر الصغير فوق الجدول أو الناقة الغزيرة اللبن.
جُنادة: العون أوالعسكر أو هي الأرض الغليظة.
جساس: من يتجسس لمعرفة الأخبار ويعود بها لِيخبر أهله أو هو الشجاع الجريء أو الحاد البصر.
جبران: الإصلاح والتعويض ومساعدة الفقراء والعطف عليهم.
جسار: شديد الجرأة والإقدام.
جليل: المهيب الوقور أو العظيم القدر.
 جمال: الحسن في الهيئة والمعاملة والزينة الكاملة.
جاسر: الطويل الضخم أو الشجاع المقدام.
جاسم: الضخم البنية الذي يمتلك جسد قوي.
جُبيل: تصغير جبل بمعنى الرجل القوي الصلب.
جدير: المناسب أو الأحق.
جميل: صفة مشبهة تدل على الحسن والجمال والبهاء.
جلال: التعظيم والتبجيل والاحترام والإكرام والتفضيل.
جمعة: نسبة إلى يوم الجمعة.
جوبان: الراعي والحامي.
جوردي: الذي يتدفق إلى الأسفل.
جونار: المحارب الجريء.
جيان: المعرفة والإطلاع والثقافة.
جيفان: الحياة.
جابر: المصلج ومساعد الفقراء.
جبر: الرجل أو الطاقة والشجاعة.
جُبير: الإصلاح وتجبير العظام المكسورة وكافل اليتيم والملتزم بفعل الشيء.
جُثامة: الكسلان الذي لا يميل إلى الحركة.
جُنَيْد: تصغير جند بمعنى الرجل العسكري أو الفرد في الجيش.

 

المصدر - هي

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