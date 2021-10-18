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الإثنين، 18-10-2021 03:03 م

أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الشين

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الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، توجد قائمة جميلة من أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الشين، وذلك من جمال معانيها وسهولة نطقها، اليوم نقدم للآباء والأمهات، باقة من أجمل أسماء أولاد مميزة تبدأ بحرف الشين.

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من أسماء أولاد مميزة بحرف الشين ما يلي:


شاكر: من يحمد الله ويشكر فضله ونعمه.
شاهين: أحد أنواع الصقور المشهورة عند العرب.
شادي: المغرد المنشد والمطرب وذو الصوت الجميل العذب.
شكري: من الشكر والثناء.
شريف: النبيل والمقام والعالي.
شوقي: من الشوق والهوى والميل والاشتياق.
شامل: الكامل والعام والمجتمع.
شرف: علو الأصل والنسب أو الرفعة والمجد والعزة.
شعيب: تصغير كلمة شعب.
شفاعة: التوسل والدعاء من أجل الغير.
شبيب: الغلام الذي صار شاباً وفتياً أو هو الحسن الوجه الجميل أو صاحب الوجه الأبيض والشعر الأسود.
شداد: الشديد القوي الشجاع ويعني أيضاً الأسد.
شهيب: تصغير الأشهب وهو الأسد أو الرجل الشجاع ويعني أيضاً اليوم البارد.
شيبوب: الدفعة الواحدة من المطر أو هو أول ما يظهر من علامات الحسن.
شفيق: صاحب القلب الرقيق الطيب ويطلق على الشخص الحنون العطوف.
شكيب: الرجل ذو العطاء الكريم الجواد والسخي.
شهريار: السلطان والحاكم.
شبل: صغير الأسد، والاسم يوحي بالقوة والشجاعة.
شاهي: المحب والراغب وهوأيضاً القوي البصير وهو منسوب إلى الشاه بمعنى الملك.
شعلان: المشتعل والملتهب والمتقد أو هو الحصان الذي بِناصيته بياض.
شلهوب: اشتعال النار ووهجها بما يكون فيه ضرراً على الناس أو هو الحر الشديد نتيجة لِتوجه الشمس بِشدة.

 

المصدر - هي 

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