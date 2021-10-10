الوكيل الإخباري - اسماء أولاد مميزة، الأسماء الجميلة راقية المعنى قد تعكس جمالها ورقيها على صاحبها، وهذا ما يطمح إليه الأبوين عند إختيار اسم المولود الجديد، اليوم نقدم لهما أسماء أولاد مميزة مستوحاة من أبواب الجنة، لإختيار ما يروق لهما لمولودهما الذكر.





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فيما يلي ذكر لأسماء مميزة مستوحاة من أبواب الجنة :

مصلي : نسبة إلى الصلاة وهو الشخص الذي يحافظ على الصلوات، وهو مستوحي من باب الصلاة أحد أبواب الجنة.

ريان: نسبة إلى باب الريان أحد أبواب الجنة الذي يدخل منه الصائمون

جهاد : نسبة إلى باب الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، كالحفاظ على الأوطان وقتال الأعداء المعتدين.

مصدق: نسبة إلى باب الصدقة، وهو الشخص الذي ينفق في سبيل الله.

كاظم: من يكظم الغيظ عن الآخرين، ومن يعفو ويصفح، وهو نسبة إلى اسم باب الكاظمين الغيظ، أي العافين عن الناس.

رضوان: خادم الجنة.

ريان : اسم باب في الجنة يدخل منه الصائمين.

آدم: وهو اسم سيدنا آدم وهو الرجل الذي نزل من الجنة المخلوق من الطين الأحمر.

إبراهيم: أبو الأنبياء، وقد ذُكر في القرآن الكريم في العديد من المواضع المختلفة مثل قول الله عز وجل في الآية رقم 125 من سورة النساء "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا".

إحسان: فعل الحسن أو المعروف أو إعطاء الحسنة، وقد ذكر في القرآن الكريم في العديد من المواضع المختلفة مثل قول الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 100 من سورة التوبة “وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ”.

ثاقب: النافذ الرأي المصيب، وقد ورد في القرآن الكريم في موضعين فقط، من بينهما قول الله عز وجل “إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ” (الآية رقم 10 من سورة الصافات).

محمد: محمود الخصال أو المثنى عليه أو المشكور، وقد جاءت سورة كاملة في القرآن الكريم تحمل اسم محمد، فضلاً عن ذكره في العديد من الآيات.

ابسم: الشخص المبتسم دائمًا.

أنور: النور أو الضوء، ويعني أيضاً صاحب الوجه المنير.

إيلاف: الألفة والحب ويعني أيضاً الشخص المألوف.

أنيس: يُعني الرفيق الدائم.

أبشر: البشرة ومعناه البشرى السارة والأخبار المبهجة.

داود : معناه الحبيب

سليمان : آمن أو خالي من العيوب

المصدر - هي