الوكيل الإخباري - أسماء بنات بحرف الألف، إختيار اسم لمولودتك ليس حدثاً عابراً، ولذلك يجب أن يتم بتأني ودقة، وأن يتم الإطلاع على أجمل أسماء بنات بحرف الألف حتى يسهل عليك اختيار الاسم الذي يليق بها جالباً لها الحظ والسعادة.





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من أسماء بنات بحرف الألف من خمس حروف ما يلي:

أرجوان : شجرة للزينة زهرها شديد الحمرة.

إلينا : بريق الشمس.

أفنان: غصن الشجرة المستقيم، ويعني أيضا الأخلاق الكريمة، وقد وذكر ذلك الاسم في سورة الرحمن،

أبرار: الأشخاص الصالحين من القول والفعل، ذكر في القرآن الكريم.

أصالة : الأصالة.

أنغام : نغم أو اللحن الجميل

إلكاي: وهو اسم علم مؤنث ويعني أول القمر.

إيتين: أشعة القمر التي تملأ الليل.

أمسال من أسماء الجنة ويعني الهدوء والاطمئنان والسكينة.

إيرام : المرأة الطموحة الرابحة.

أتالا : الجمال والحسن.

أيميا : المرأة الطموحة المكافحة.



المصدر - هي

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