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السبت، 30-10-2021 04:39 م

أسماء بنات بحرف الألف نادرة ومعانيها

اسماء-بنات-بحرف-الالف-نادرة


الوكيل الإخباري - أسماء بنات بحرف الألف، أجمل الأسماء هي التي تبدأ بحرف الألف، ولذلك جمعنا قائمة بأجمل أسماء بنات بحرف الألف، لنقدمها لكل أب وأم ليكون لديهم بدائل وإختيارات عديدة لإختيار اسم جميل ورقيق لمولودتهم الأنثى.

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من أسماء بنات بحرف الألف ما يلي:

 

آيتن : المولود الذي تخرج قدماه من رحم أمه قبل رأسه.
إلفة : الصداقة والمؤانسة.
أيكة : الشجر الملتف.
أيلة : اسم جبل بالقرب من ينبع بين مكة والمدينة.
أثاب : شجر كبير كثير الفروع.
أسيف : رقيق القلب.
آياز: الصافي.
استيرا: النجمة.
آثار: بقايا الشيء وعادة.
أبية: عزيزة النفس.
أريبة : أريبة كلمة عربية معناها الذكية الفطنة الماهرة، وهذا الاسم من الأسماء النادرة التي لا نسمعها كثيرًا.
أثيلة : ارتفاع المكانة والأصل والشرف.
آن : الطهر والعفاف والبراءة.
أيار : النحاس.
أجوان : جمع جون وهو الخليج الصغير.
أسيل : الأملس الناعم
أرجوان : شجرة للزينة زهرها شديد الحمرة
إلينا : بريق الشمس

 

أسماء بنات بحرف الألف متنوعة
إباء – إبتسام – إبتهاج – إبتهال- أبرار- آثار- أثير- إجلال- إحسان – أحلام – إخلاص – إرتقاء – أرجوان – أروى – أرياف – أريام – أريج – أزاهير – إزدهار – أزهار – أساور – إسراء – أسرار –إسعاد – أسماء – أسمهان – آسيا – أسيل – إشراق – أشعار- أشواق – آصال – أصالة – إعتدال – إعتماد – أغادير- أغاريد – إفتخار- أفراح – أفكار- أفنان – أقحوان – إكتفاء – إكتمال – إكرام – آلاء –ألحان – ألفت – الماسة – إلهام – ألين – ألينا – آمال – أمامة- أماني – إمتثال – أمجاد – أمل – آمنة – أمنية – أمية – أميرة – أميمة – أناهيد – إنتصار- إنجي – أنزنيف – إنشراح – إنصاف – إنعام – أنغام – أنمار- أنهار- أنوار – أنوف – إهداء – آيات – آية – إيرينا – آيسل – إيلاف – إيلين – إيمان – إيناس – آزاد – آسية - آلاء – آمال – احلام – اسلام – اخلاص – اشراق – ايلاف.

 

المصدر - هي

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