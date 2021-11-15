أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف اللام ومعانيها

الوكيل الإخباري - أسماء بنات جميلة، حرف اللام من الحروف التي تضم أجمل أسماء البنات، ولذلك يضم قوائم عديدة بأسماء البنات منها، قائمة أسماء بنات عربية بحرف اللام، وقائمة أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف اللام الذي نقدمها اليوم للآباء والأمهات لنساعدهم على اختيار اسم جميل لمولودتهم الأنثى.





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من أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف اللام ما يلي:

ليال : جمع الليلة و هي اليوم الواحد منذ وقت العصر حتى مطلع الفجر

نهال : الشجرة حديثة الغرس.

أسيل : ناعمة وملساء.

سلسبيل : عين في الجنة ماؤها عذب.

رئال : النبتة الطويلة أو صغير النعام

أيسل : ضوء القمر و وجه المنير.

ريتال : مرتلة القرآن بصوت عذب.

أوليل : اللطيفة الأنيقة.

أمسال : القادمة من الجنة.

نورجول الوردة الجميلة المزدهرة.

ديال : منسوب إلى نهر ديلي في العراق أو العسل والشهد.

أفريل : براعم الربيع.

نورسيل : النور والضياء.

ميرال : الغزال الصغير في اللغة التركية، وأميرة البحار في اللغة التركية.

ريفال : صاحبة الشعر الجميل المتباهية بأنوثتها.

أمهال : يعني عدم التسرع.

أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف اللام

من أسماء بنات جميلة تنتهي بحرف اللام

ليل – هديل – نرفال – أمثال – أنسال – راشيل – رحيل – راسيل – امتثال – كريمال – كرنفال.



أسماء بنات جميلة بحرف اللام

من أسماء بنات جميلة بحرف اللام ما يلي

لمياء – لمى – ليالي – ليلة – لميس – ليال – لي لي – لارا – لاميس – لامي – لاميرا – لارين – لبنى – ليندا – لانا – لما – لين – ليلى.

المصدر - هي