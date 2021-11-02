الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، تعتبر لحظة إختيار اسم للمولود من أسعد اللحظات التي تمر على الأبوين، ولذلك يجب أن تتم بإتفاق الطرفين معاً على إختيار اسم جميل للمولود، اليوم نقدم لكل أب وأم على موعد مع إستقبال مولودة أنثى، أسماء بنات راقية بحرف الواو ومعانيها.





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من أسماء بنات راقية بحرف الواو ومعانيها ما يلي:

وجد: تعني الاشتياق.

وجدان : الإحساس المفرط.

ولع: شديد الحب والتعلق.

وجدان: الاحساس المفرط.

وافدة: آتية وقادمة.

وئام: اتفاق وانسجام.

وسيمة: حسنة الوجه.

ود: الحب والمودة والحنان والعطف.

ورد: الرائحة الجميلة والمنظر الجميل.

وسن : النعاس.

وصال: شدة الترابط بين الأشخاص والمحبة المستمرة بينهم.

وضاء: الفتاة الحسنة جميلة المظهر.

ولاء: من الوفاء والإخلاص.

وضحاء: الفتاة البيضاء النقية ويعني أيضا الخالية من العيوب.

وجود: التواجد والحضور الكلي.

وهج: السطوع وشده الاشتعال.

وسام: شرف يمنح للفائز بعد الإنتصار.

وديعة: اللطيفه القريبة من القلب والمحببة للكثير والمسالمة.

واتية: النهضه القائمة على فعل الشيء القافزة

وجين: يعني شط الوادي.

ودع: صدف البحر ويطلق على الفتاة الحسناء الرقيقة الجذابة.

واندا: الراعية.

وانيا: هبة الله.

أسماء بنات راقية تبدأ بحرف الواو

وداد – وسيلة – ومضة – واتية – وديعة – وقورة – وسيمة – وادية – وفاء – وسام – وهيبة – وجين – وئام – وثاق – وفية – ودودة – وصال – وهاد – وفاق – وثاء.

المصدر - هي