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الأحد، 02-01-2022 04:37 م

أسماء بنات راقية بمعنى الحياة

اسماء بنات بحرف الميم من ثلاث حروف


الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، توجد أسماء عديدة للبنات بمعنى الحياة، وهي أسماء جميلة قيمة المعاني، نقدمها لكل أب وأم في انتظار قدوم مولودة أنثى.

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أسماء بنات راقية
من أسماء بنات راقية بمعنى الحياة ما يلي:
حياة : بمعنى الحياة والدنيا.
روجيندا: الشمس التي تهب الحياة. 
نارفين: وهو بمعنى القدر. 
نوسين: معناه المستقبل. 
روسلين: الشمس قبل غروبها. 
روسيل: قرص الشمس ولا حياة بدون شمس. 
روشان: اللامع والمضيء. 
روهان: الوعد. 
روانا : السفر. 
لونار : اسم لاتيني بمعنى القمر. 
سيماء: الإشارة أو العلامة. 
عنود: السحابة الممطرة أو الفتاة العنيدة. 
جوانا : ويعني في اليونانية الله الكريم وفي الفارسية بمعنى الفتاة الجميلة أو الشابة.
هازال: البندق أو النبتة وهو اسم شجرة. 
يارا: المحبوبة. 
يامورة : المطر. 
لوليا: حبات اللؤلؤ.

 

 

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