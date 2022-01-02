الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، توجد أسماء عديدة للبنات بمعنى الحياة، وهي أسماء جميلة قيمة المعاني، نقدمها لكل أب وأم في انتظار قدوم مولودة أنثى.





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أسماء بنات راقية

من أسماء بنات راقية بمعنى الحياة ما يلي:

حياة : بمعنى الحياة والدنيا.

روجيندا: الشمس التي تهب الحياة.

نارفين: وهو بمعنى القدر.

نوسين: معناه المستقبل.

روسلين: الشمس قبل غروبها.

روسيل: قرص الشمس ولا حياة بدون شمس.

روشان: اللامع والمضيء.

روهان: الوعد.

روانا : السفر.

لونار : اسم لاتيني بمعنى القمر.

سيماء: الإشارة أو العلامة.

عنود: السحابة الممطرة أو الفتاة العنيدة.

جوانا : ويعني في اليونانية الله الكريم وفي الفارسية بمعنى الفتاة الجميلة أو الشابة.

هازال: البندق أو النبتة وهو اسم شجرة.

يارا: المحبوبة.

يامورة : المطر.

لوليا: حبات اللؤلؤ.

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