الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

البترا تستقبل ألف سائح أجنبي لأول مرة منذ بدء الجائحة

صندوق النقد يجدّد ثقته بمديرته العامة بعد اتهامات بالتلاعب

موسكو ترفض اتهامات واشنطن باستخدام الغاز كوسيلة ضغط

نقابة الصحفيين تنشر أسماء المرشحين لانتخابات مجلسها

الجامعة الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع بنغلادش

تربية الكورة تُكرم المعلمات المتقاعدات احتفاء بيوم المعلم

عودة 230 شخصا إلى الكرك بعد إجلاؤهم إثر قضايا عشائرية

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

وفيات كورونا حول العالم تقترب من 5 ملايين

وصول عدد الحالات المشتبه بتعرضها للتسمم إلى 43 في جرش

الثلاثاء، 12-10-2021 04:37 م

أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ومعانيها

1667


الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، التأني والتريث مطلوبين عند تسمية المولود الجديد، لما للاسم من أهمية كبيرة جداً، لأنه رفيق الدرب ويرافق الإنسان طوال رحلة حياته، ولذلك يجب التمعن وإختيار اسم المولود بدقة وعناية.

اضافة اعلان

وأسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ومعانيها نقدمها ضمن قائمة رائعة من الأسماء ذات المعنى الجميل القيم، ليختار من بينها الأبوين ما يليق بمولودهما الصغير.

من أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ما يلي:

نهاد: تعني العلو والسمو ويطلق على الذكور والإناث.
ريناد: تراب من أرض الجنة.
شهد: يعني العسل، ويوصف به أي فاكهة أو طعام حلو لذيذ المذاق.
تغريد: صوت العصافير عذبة الصوت.
تغاريد: الغناء بصوت جميل.
خلد: من الخلود والبقاء واستمرار الزمن
جود: الكرم والعطاء.
هند: اسم عربي يعني البنت القوية على كل مائة إبل اسم هند، ويطلق على المائتين عام اسم هند أيضا.
اجتهاد: بذل الكثير من الجهد والتعب والمشقة من أجل تحقيق هدف ما.
ورد: جمع وردة وتعني الزهور بمختلف أنواعها.
سعاد: من السعادة ويطلق على النباتات التي لها رائحة جميلة.
رغد: العيشة والحياة المرفهة الرغدة أي الميسورة، ويعني تمتع صاحبته بصفات مميزة لشخصيتها.
وجود: حي من الحياة.
أمجاد: جمع مجد ويعني الإنجاز الذي يحققه الإنسان.
اعتماد: قوة شخصية المرأة.

ديرين: النعمة من الله أو الهدية والعطية والهبة
داريا: الملكي والمالك أو الثرية والغنية
داريلا: الحبيبة أو المحبوبة
در: جمع درة وهو اللؤلؤة
 دينالي: المرأة العظيمة
دهر : الزمن
دالية : العنب و الارض
دعاء : من التوجه والتضرع إلى الله وطلب الأمنيات
دانية : قريبة
دليلة : الطريقة الواضحة والبرهان الواضح
داجنة : الأليفه المرحة ذات الروح الجميله
درة : اللؤلؤة العظيمة وبعض الناس يلقبون طائر الببغاء بالدرة ويتم نطقه بضم الدال
ديزي : نوع من انواع الزهور المعروفه والمنتشره كثيرا على مستوى العالم وفي اللغه اليونانيه يعني اللؤلؤ

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-874114-637696298788602040

سمكة تسقط على منزل وتتسبب بأضرار في لبنان - شاهد

سقط-نيزك-على-وسادتها..-كندية-تنجو-بأعجوبة-من-الموت-أثناء-نومها-صور

امرأة كندية تنجو بأعجوبة بعد سقوط نيزك على سريرها - صورة

13677053

تطور مفاجئ في قضية ميكروباص الساحل في مصر

1454766-1259752934

العثور على مخلوق غامض ضخم في البحر الأحمر - فيديو

دولارات

آلاف الدولارات في مكب نفايات ببيروت.. ما القصة؟

posters-black-horse-run-gallop-in-dust-desert

شاهد-حصان يصطدم بسيارة بشكل قوي في لبنان

أخبار متعلقة
10870876-333241996

أسماء أولاد مميزة مستوحاة من أبواب الجنة

أسماء مواليد أولاد بمعنى السيف

اسماء اولاد مميزة تنتهي بحرف الميم

1773

اسماء مواليد اولاد بمعنى السيف

unnamed

أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الراء ومعانيها

10832361-797093963

أسماء بنات راقية تدل على الحب

116d3c7c5612ac01157ef3c73bf2d0725e56bc97

اجمل اسماء بنات تدل على الرزق