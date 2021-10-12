أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ومعانيها

الوكيل الإخباري - أسماء بنات راقية، التأني والتريث مطلوبين عند تسمية المولود الجديد، لما للاسم من أهمية كبيرة جداً، لأنه رفيق الدرب ويرافق الإنسان طوال رحلة حياته، ولذلك يجب التمعن وإختيار اسم المولود بدقة وعناية.





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وأسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ومعانيها نقدمها ضمن قائمة رائعة من الأسماء ذات المعنى الجميل القيم، ليختار من بينها الأبوين ما يليق بمولودهما الصغير.



من أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ما يلي:



نهاد: تعني العلو والسمو ويطلق على الذكور والإناث.

ريناد: تراب من أرض الجنة.

شهد: يعني العسل، ويوصف به أي فاكهة أو طعام حلو لذيذ المذاق.

تغريد: صوت العصافير عذبة الصوت.

تغاريد: الغناء بصوت جميل.

خلد: من الخلود والبقاء واستمرار الزمن

جود: الكرم والعطاء.

هند: اسم عربي يعني البنت القوية على كل مائة إبل اسم هند، ويطلق على المائتين عام اسم هند أيضا.

اجتهاد: بذل الكثير من الجهد والتعب والمشقة من أجل تحقيق هدف ما.

ورد: جمع وردة وتعني الزهور بمختلف أنواعها.

سعاد: من السعادة ويطلق على النباتات التي لها رائحة جميلة.

رغد: العيشة والحياة المرفهة الرغدة أي الميسورة، ويعني تمتع صاحبته بصفات مميزة لشخصيتها.

وجود: حي من الحياة.

أمجاد: جمع مجد ويعني الإنجاز الذي يحققه الإنسان.

اعتماد: قوة شخصية المرأة.

ديرين: النعمة من الله أو الهدية والعطية والهبة

داريا: الملكي والمالك أو الثرية والغنية

داريلا: الحبيبة أو المحبوبة

در: جمع درة وهو اللؤلؤة

دينالي: المرأة العظيمة

دهر : الزمن

دالية : العنب و الارض

دعاء : من التوجه والتضرع إلى الله وطلب الأمنيات

دانية : قريبة

دليلة : الطريقة الواضحة والبرهان الواضح

داجنة : الأليفه المرحة ذات الروح الجميله

درة : اللؤلؤة العظيمة وبعض الناس يلقبون طائر الببغاء بالدرة ويتم نطقه بضم الدال

ديزي : نوع من انواع الزهور المعروفه والمنتشره كثيرا على مستوى العالم وفي اللغه اليونانيه يعني اللؤلؤ

المصدر - هي