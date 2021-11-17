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الأربعاء، 17-11-2021 04:30 م

أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الصاد ومعانيها

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الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات، يضم حرف الصاد باقة متنوعة من أجمل أسماء البنات الراقية، ولذلك نقدم للأبوين أسماء مواليد بنات بحرف الصاد ومعانيها ليتخيرا من بينها الاسم الذي يليق بمولودتهما الأنثى.

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من أسماء مواليد بنات بحرف الصاد ومعانيها ما يلي:


صفية: الأنيقه النقية ويعني أيضاً الطاهرة.

صفاء: النقاء والطهارة.
صبا: الحنين وريح الشرق.
صابرين: جمع صابر وهو اسم يطلق على الإناث وأحيانا يتم تخفيفه صبرين و بالاسم الغربية والشرق. صبرة: اسم يطلق على الإناث الوطن العربي ومعناه شدة البرد منتصف الشتاء.
صالحه: المستقيمة المخلصة.
صبريه: كثيرة الصبر الراضية  بقضاء الله.
صباح : أول النهار والإشراق.
صديقة : كثيرة الصدق المخلصة.
صدف : الصدف هو الغلاف الذي يختبأ فيه اللؤلؤ.
 صوفيا: من أصل يوناني و يعني المرأة الذكية وجذابه والعقلة المتحكمة في أمرها.
صابرينا: اسم ايرلندي يطلق على الإناث و يعني الملكه ذات الحضور الراقي.
صافيناز: يعني الدليل.
صفا : الصخر الصلد الأصم وقد يعني النقاء أيضاً.

 

أسماء مواليد بنات بحرف الصاد متنوعة
صبا – صبرين – صفوة – صاصا – صبرا – صافي – صوفينار – صابرين – صادقة – صافين –صفاء.
وأخيراً، يجب أن يحرص الآباء والأمهات على تسمية مواليدهم البنات بأسماء راقية وجميلة وسهلة.

 

المصدر - هي

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