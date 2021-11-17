أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الصاد ومعانيها

الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات، يضم حرف الصاد باقة متنوعة من أجمل أسماء البنات الراقية، ولذلك نقدم للأبوين أسماء مواليد بنات بحرف الصاد ومعانيها ليتخيرا من بينها الاسم الذي يليق بمولودتهما الأنثى.

اضافة اعلان

من أسماء مواليد بنات بحرف الصاد ومعانيها ما يلي:



صفية: الأنيقه النقية ويعني أيضاً الطاهرة.

صفاء: النقاء والطهارة.

صبا: الحنين وريح الشرق.

صابرين: جمع صابر وهو اسم يطلق على الإناث وأحيانا يتم تخفيفه صبرين و بالاسم الغربية والشرق. صبرة: اسم يطلق على الإناث الوطن العربي ومعناه شدة البرد منتصف الشتاء.

صالحه: المستقيمة المخلصة.

صبريه: كثيرة الصبر الراضية بقضاء الله.

صباح : أول النهار والإشراق.

صديقة : كثيرة الصدق المخلصة.

صدف : الصدف هو الغلاف الذي يختبأ فيه اللؤلؤ.

صوفيا: من أصل يوناني و يعني المرأة الذكية وجذابه والعقلة المتحكمة في أمرها.

صابرينا: اسم ايرلندي يطلق على الإناث و يعني الملكه ذات الحضور الراقي.

صافيناز: يعني الدليل.

صفا : الصخر الصلد الأصم وقد يعني النقاء أيضاً.

أسماء مواليد بنات بحرف الصاد متنوعة

صبا – صبرين – صفوة – صاصا – صبرا – صافي – صوفينار – صابرين – صادقة – صافين –صفاء.

وأخيراً، يجب أن يحرص الآباء والأمهات على تسمية مواليدهم البنات بأسماء راقية وجميلة وسهلة.

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة