الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد بحرف الخاء ومعانيها نقدمها لكل أب وأم على موعد مع قدوم مولود ذكر، خصوصاً وأن حرف الخاء من الحروف التي تضم أسماء جميلة ذات معاني راقية ورائعة.





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ونقدم أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الخاء ومعانيها ليختاروا الاسم الأنسب والأجمل للمولود الذكر.

من أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الخاء ما يلي:



خضر : من الخضرة والنضر والزرع الاخضر كالنخل والبستان المليئ بالنباتات المختلفة.

خطاب : كثير الكلام والقاء الخطب.

خوري : يعني اسم خوري عند الأقباط بمعنى حارس الكنيسة، كما أنه يعني الابل الرقيقة الجلد التي يكون جلدها مائل الى الحمرة.

خال : وهي الشامة السوداء الموجودة على الخد أو مكان آخر في الجسد.

خالد : الباقي أو المستمر أو الدائم .

خبير : العالم الفقيه .

خَاطِب : من يلقى الخطبة على المنابر.

خَاطِر – ما يخطر بالذهن من أفكار وآراء.

خيري : من الخير.

خَلُوق : على خلق عال وذو أخلاق خميدة

خلدون: الباقي والدائم.

خليفة : من السمو والعلو والإرتفاع.

خليل : الصديق الوفي.

خولي : القائم بأمر الناس.

خويلد : من الخلود والبقاء.

خير الله : اسم مركب والخير هو عكس الشر.

من أسماء مواليد أولاد متنوعة ما يلي:

فارس – مراون – كنان – باهر – عادل – يوسف – يزيد - نايف – فادي – غسان – عياش – زياد – خاطر – بسام – أرغد – أيهم – أوسم – أصيل – إيهاب – إياس حاتم – راسل – ساري – ساهر – حمزة – سهيل – كاظم – مهند – مالك – بشار – بسام – لؤي – سراج –- آصف – براء – تامر – تركي –– ثابت – جاسر – جاسم – داغر – راجح – رائف – ريّان – زهير – سامر – سلاف – سنمار – صفوان – عادل – عنان – غياث – فادي – فوازً – لبيد – مشاري – مؤيد.

المصدر - هي

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