الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وشركة الحوسبة الصحية الدولية

التربية : العمل الإعلامي جزء من المنظومة التربوية

ارتفاع حاد في إصابات كورونا في الاردن

وفاتان بمشاجرة عنيفة في اربد

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين

مدينتا إربد وبازل السويسرية تبحثان تطوير التعاون بينهما

مجلس نقابة الصحفيين يلتقي رئيسي جامعة الأميرة سمية وجمعية الكتاب الإلكترونيين

رئيس هيئة الأركان يلتقي نظيره اليوناني

الأرصاد الجوية توضح بشأن تأخر هطول الأمطار في المملكة

مشتركة نيابية تبحث قرار تفويض متقاعدي شركات كهرباء في القضايا العمالية

الإثنين، 08-11-2021 04:38 م

أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الخاء ومعانيها

اجمل-اسماء-اولاد-ذكور-جديدة-2019-مع-معانيها


الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد بحرف الخاء ومعانيها نقدمها لكل أب وأم على موعد مع قدوم مولود ذكر، خصوصاً وأن حرف الخاء من الحروف التي تضم أسماء جميلة ذات معاني راقية ورائعة.

اضافة اعلان

ونقدم أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الخاء ومعانيها ليختاروا الاسم الأنسب والأجمل للمولود الذكر.

 

من أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الخاء ما يلي:

خضر : من الخضرة والنضر والزرع الاخضر كالنخل والبستان المليئ بالنباتات المختلفة.
خطاب : كثير الكلام والقاء الخطب.
خوري : يعني اسم خوري عند الأقباط بمعنى حارس الكنيسة، كما أنه يعني الابل الرقيقة الجلد التي يكون جلدها مائل الى الحمرة.
خال : وهي الشامة السوداء الموجودة على الخد أو مكان آخر في الجسد.
خالد : الباقي أو المستمر أو الدائم .
خبير : العالم الفقيه .
خَاطِب : من يلقى الخطبة على المنابر.
خَاطِر – ما يخطر بالذهن من أفكار وآراء.
خيري : من الخير.
خَلُوق : على خلق عال وذو أخلاق خميدة
خلدون: الباقي والدائم.
خليفة : من السمو والعلو والإرتفاع.
خليل : الصديق الوفي.
خولي : القائم بأمر الناس.
خويلد : من الخلود والبقاء.
خير الله : اسم مركب والخير هو عكس الشر.

 

من أسماء مواليد أولاد متنوعة ما يلي:
فارس – مراون – كنان – باهر – عادل – يوسف – يزيد - نايف – فادي – غسان – عياش – زياد – خاطر – بسام – أرغد – أيهم – أوسم – أصيل – إيهاب – إياس حاتم – راسل – ساري – ساهر – حمزة – سهيل – كاظم – مهند – مالك – بشار – بسام – لؤي – سراج –- آصف – براء – تامر – تركي –– ثابت – جاسر – جاسم – داغر – راجح – رائف – ريّان – زهير – سامر – سلاف – سنمار – صفوان – عادل – عنان – غياث – فادي – فوازً – لبيد – مشاري – مؤيد.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5624512_1511120070

عودة الأميرة شارلين الى موناكو بعد غياب دام سبعة أشهر - صورة

كابتشينو-منزلي-..

أفضل حبوب القهوة في العالم في مناسبة اليوم العالمي للكابتشينو

33-GettyImages-154260931-216706f

عالم مصريات يكشف عن تفاصيل لغز فرعوني جديد

image_750x_6188e00e0cbe6

شاهد ...لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار

181681

العثور على عروس بحر نافقة أمام السواحل المصرية بالبحر الأحمر - صور

afganstan

شاهد...جوع يتسلل إلى أفغانستان صورة طفل بالشارع تخطف القلوب

أخبار متعلقة
اسماء مواليد بنات من اللؤلؤ

أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها

3871011-1466613672

أسماء بنات راقية بحرف الواو ومعانيها

twin-boys

أسماء أولاد مميزة من ثلاث حروف

10593561-1520444204

أسماء مواليد أولاد من أربع حروف ومعانيها

1667

أسماء بنات راقية تنتهي بحرف الدال ومعانيها

10870876-333241996

أسماء أولاد مميزة مستوحاة من أبواب الجنة