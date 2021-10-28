الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم نقدمها لكل أب وأم على موعد مع إنتظار مولود ذكر، لإختيار الاسم الذي يليق به من قائمة أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم ومعانيها.





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من أسماء مواليد أولاد بحرف الميم ومعانيها ما يلي:

مهند : هو السيف القاطع المصنوع من أفضل أنواع الحديد

مروان: مثني المَرْو وهو الحجر الأبيض

مياد : التبحتر والتمايل

مناح : من العطاء

مُلهم: من الالهام من يلهم غيره لفعل الخير

مازن: من يتمزن على قومه

مشاري: خلية النحل

مراد: طلب او مقصد

ماهر: بارع

مالك: حاكم او من يملك الشئ

أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم من القرآن الكريم

مدثر : من الفعل أدثر أي إلتف بالثوب وأشتمل به

مجِيد : العظيم الجليل وهو أسم من أسماء الله الحسنى

مؤمن: الإيمان بالله تعالى وبكتبه ورسله وخلقه.

موسى: نسبة إلى سيدنا موسى عليه السلام.

من أسماء مواليد أولاد بحرف الميم ما يلي:

موسى - مراد – مرادي – مرتجي – مرتقي – مرزوق – ممتاز – ممدوح – مُناضل – مناف – مُنذر – منيف منتصر – مُنجد – منسي – منصور – مُنير – منيب – منيع – مهدي – مهران – مهند – مهيب – موفق – مؤمن – مؤنس – مؤيد – مياد – مياس – ميسر – ميسور – ميمون – ميثاق – معارف – محي الدين – منة الله – مصبح – مظهر – مُعتز – معتوق – مَعد – معروف – معز – معمر معن – معين – مُغيث – مُفتخر– مفيد – مقداد – مقدام – مكي – مكرم – ملهم – مدحت – مدرك.



مبارك – مشاري – مُتعب - مأمون – مائس – ماجد – مازن – مالك – ماهر– مبروك – محمد – مُتوكل – مُتولي – مُتيم – مجد مجاهد – مجدي – مجيد – محجوب – محسن – محفوظ – محمد – محمود – مختار – مخزومي – مخلص مُخيمر– مرسال – مُرسل – مرتضي – مُرسي – مرشد – مُرضي – مرعي – مروان – مزهر – مسرور – مُسعف – مَسعد – مسعود – مسلم – مشرف – مشرق – مشفق – مصباح – مصدق – مصطفى – مصعب – مُصلح – مطاوع.

المصدر- هي