الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

الحنيطي يتابع تمريناً عسكرياً في القوة البحرية والزوارق الملكية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخريشا والعلاونة

إعطاء 21 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

ولي العهد يلتقي بشباب من مختلف القطاعات في الرمثا - صور

الأردن وسوريا ولبنان يتوصلون لصيغة عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

طالب يكتشف خطأ في كتاب العلوم ووزير التربية يستقبله

الملك يلتقي جونسون في لندن

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الرمان والمنتجات الريفية الثالث عشر

11 الف وفاة بفيروس كورونا في الاردن

ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

الخميس، 28-10-2021 03:53 م

أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم ومعانيها

اسماء-اولاد-بحرف-الميم


الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم نقدمها لكل أب وأم على موعد مع إنتظار مولود ذكر، لإختيار الاسم الذي يليق به من قائمة أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم ومعانيها.

اضافة اعلان

من أسماء مواليد أولاد بحرف الميم ومعانيها ما يلي:

 

مهند : هو السيف القاطع المصنوع من أفضل أنواع الحديد
مروان: مثني المَرْو وهو الحجر الأبيض
مياد : التبحتر والتمايل
مناح : من العطاء
مُلهم: من الالهام من يلهم غيره لفعل الخير
مازن: من يتمزن على قومه
مشاري: خلية النحل
مراد: طلب او مقصد
ماهر: بارع
مالك: حاكم او من يملك الشئ
أسماء مواليد أولاد تبدأ بحرف الميم من القرآن الكريم
مدثر : من الفعل أدثر أي إلتف بالثوب وأشتمل به
مجِيد : العظيم الجليل وهو أسم من أسماء الله الحسنى
مؤمن: الإيمان بالله تعالى وبكتبه ورسله وخلقه.
موسى: نسبة إلى سيدنا موسى عليه السلام.

 

من أسماء مواليد أولاد بحرف الميم ما يلي:
موسى - مراد – مرادي – مرتجي – مرتقي – مرزوق – ممتاز – ممدوح – مُناضل – مناف – مُنذر – منيف منتصر – مُنجد – منسي – منصور – مُنير – منيب – منيع – مهدي – مهران – مهند – مهيب – موفق – مؤمن – مؤنس – مؤيد – مياد – مياس – ميسر – ميسور – ميمون – ميثاق – معارف – محي الدين – منة الله – مصبح – مظهر – مُعتز – معتوق – مَعد – معروف – معز – معمر معن – معين – مُغيث – مُفتخر– مفيد – مقداد – مقدام – مكي – مكرم – ملهم – مدحت – مدرك.


مبارك – مشاري –  مُتعب - مأمون – مائس – ماجد – مازن – مالك – ماهر– مبروك – محمد – مُتوكل – مُتولي – مُتيم – مجد مجاهد – مجدي – مجيد – محجوب – محسن – محفوظ – محمد – محمود – مختار – مخزومي – مخلص مُخيمر– مرسال – مُرسل – مرتضي – مُرسي – مرشد – مُرضي – مرعي – مروان – مزهر – مسرور – مُسعف – مَسعد – مسعود – مسلم – مشرف – مشرق – مشفق – مصباح – مصدق – مصطفى – مصعب – مُصلح – مطاوع.

 

المصدر- هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
617a43a44c59b748f264b9e8

بعد اقتحامه الجمعية العامة للأمم المتحدة 'فرانكي' يوجه رسالة تحذير للعالم - فيديو

NB-245628-636710381657585779

تمساح يتجول بشارع في أميركا والشرطة تلقي القبض عليه..شاهد

211027160137-01-dead-sea-creatures-restricted-exlarge-169

آلاف المخلوقات ميتة على الشاطئ.. ماذا يحدث في بريطانيا؟ - شاهد

dc9b68612c3b312d-1024x682

شخص يقتحم مدرسة بسلاح ناري ويرعب الطلاب في مصر

e9548d22-e558-4e1b-b538-e0e5d7129b1a_16x9_1200x676

بقرة تبهر متابعي وسائل التواصل وتساعد سائقا أضاع طريقه في إسبانيا - فيديو

1062235

مطار روما يستعد لاستقبال التكسي الطائر في 2024

أخبار متعلقة
10870876-333241996

أسماء أولاد مميزة مستوحاة من أبواب الجنة

أسماء مواليد أولاد بمعنى السيف

اسماء اولاد مميزة تنتهي بحرف الميم

1773

اسماء مواليد اولاد بمعنى السيف