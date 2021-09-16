الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد تدل على الجمال نقدمها اليوم لكل أب وأم في إنتظار قدوم مولودهم الذكر، وتعد تسمية المولود من الأمور المهمة التي تتعلق بالإستعداد لإستقبال المولود الجديد، لذا يجب أن يكون إستقبال المولود باسم يليق به ليكون له منه نصيب.





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أسماء مواليد أولاد تدل على الجمال



من أسماء مواليد أولاد تدل على الجمال ما يلي:



جميل : اسم مشهور يعبر عن الجمال والشكل الحلو والمنظر اللائق.

منير: فيه نور وضياء يزيد من جماله.

سعيد: أصل الجمال جمال الروح، والسعادة شيء معنوي جميل لذا فهو اسم يدل على الجمال.

طيب: الطيبة أو اللين جمال من نوع آخر، جمال أغلى يعيش أبدا ولا يمكن أن يقدر بمال.

زين: اسم زينة من الزينة وهي الأمور التي تجمل الشيء أو الشخص وهو اسم يوحي بالجمال.

قمر : لا يختلف اثنان على جمال القمر، ولذ يعد اسم قمر من أسماء مواليد أولاد تدل على الجمال.

بدر : اسم بدر يدل على الجمال ويوحي به بالشكل الحلو الجميل.

ضياء : هو النور الساطع الجميل وهو اسم يوحي بالجمال ويدل عليه.

تميم : يعني جمال الشكل والخلقة وجمال الخلق أيضاً.

رضا: الرضا يوحي بجمال الروح ويعبر عن جمال صاحبه من فرط قبوله ورضاه عن حياته وكل ما كان ويكون من الله عز وجل له.

شادي: الصوت الجميل وهو اسم يوحي بالجمال، جمال الصوت.

المصدر - هي