أسماء مواليد أولاد من أربع حروف ومعانيها

الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد، يفضل بعض الآباء والأمهات إختيار أسماء سهلة تتكون من حروف قليلة مثل حرفين أو ثلاثة أو أربعة حروف، ولذلك نقدم قائمة بأجمل أسماء مواليد أولاد من أربع حروف، ليختاروا من بينها ما يروق لهم.





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من أسماء مواليد أولاد من أربع حروف ما يلي:

احمد: كثير الحمد لله تعالى، كما أنه يعني الشخص الذي يكون محموداً بين

محمد: المحمود الخصال، المثني عليه، المشكور.

مالك: هو صاحب الشيء ومن يمتلكه، ويقصد به من يملك الشخص.

مهند: اسم من أسماء السيف.

يوسف: يمنح ويزيد ويضاعف، وهو يعود إلى اسم نبي الله يوسف عليه السلام.

سامر: من السمر والسهر ويقصد به الشخص الذي يسهر.

باسل: الشجاع، الجريء.

خالد: أي معمر وباقي للأبد.

فواز: يعني كثير الانتصار والنجاح والظفر.

عمار: المعمر، طويل العمر، من يؤسس ويبني أيضاً.

رائد: المتقدم عن غيره، الذي يكون دائماً في المقدمة.

حسام: أسم من أسماء السيف.

ساري: يقصد بها السحب التي تظهر ليلا في السماء.

حمزة: أسد.

أدهم: أسود.

إياد: قوي وثابت

أمير: يحفظ الأمانة ويصونها ويوثق به.

سليم: السالم من الآفات والعيوب.

فارس: الشجاع المقدام.

شهاب: الشيء المنير، والكوكب المضيء، وتعني أيضا الضوء الساطع.

سامي: مميز ورفيع وراقي.

علاء: من علو الشأن ورفعته.

أسماء مواليد أولاد من أربع حروف متنوعة

من أسماء مواليد أولاد من أربع حروف متنوعة ما يلي

يحي – سالم – فريد – سمير – ناجي – فارس – ياسر – شاهين – كريم – شاكر – شكري – نعيم – رحيم – زاهر – عماد – عنان – ماهر – منير – فتحي – صابر – غانم – كارم – أكرم – عزمي – رامي – راجي – رجاء – عصمت – عاصم – كامل – كمال – صبري – صادق – حسين – حسام – باهر .

المصدر -هي