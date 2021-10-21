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الخميس، 21-10-2021 03:04 م

أسماء مواليد بنات بحرف العين ومعانيها

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الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات، حرف العين من الحروف الجميلة التي تجمع باقة متألقة من أسماء البنات، وذلك لمعانيها الراقية، رقيقة المعنى، ولذلك نقدم اليوم للآباء والأمهات الذين ينتظرون مولودة جديدة، أسماء مواليد بنات بحرف العين ومعانيها.

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من أسماء مواليد بنات بحرف العين ما يلي:

عفاف : من العفة والطهارة والعزة.
عصماء : المعتصمة، المنيعة.
عفراء : يطلق على المرأة البيضاء، ويعني، الليلة الثالثة عشرة من الشهر القمري للمعان القمر فيه وهو أيضاً من فعل عفر أو مرغه في التراب.
عزة : يقصد بها الأهل، وهو من العزة والشرف، ويعني ولد الظبية.
عايدة: الصلة والمعروف.
عديلة: مثيلة ونظيرة، وشبيهة.
عفت : الكف عن ما لا يحل أي تحري الحلال.
عتيقة :الجميله الحرة السريعة.
عدلاء : من العدل والمساواة ويطلق على المرأة العادلة.
عدوية : سريعة الجري.
عبير: المزيج من الطيب والرائحة الجميلة.
عبيدة: الاسم تصوير لاسم عابدة.
عنود : يأتي من العناد وهو رفض الشئ والإصرار.
عائشة : الخالدة طويله العمر وهو نسبة إلى اسم السيدة عائشة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
عواطف : من المشاعر الحنونة الطيبة.
عبلة : يطلق على المرأة السمينة.
عتاب : اللوم والتذكير
عذبة : طيب ونقي.
عهود : جمع عهد والعهد هو الذمة والميثاق.
عاطفة : مشاعر رقيقة تجاه الآخرين.


أسماء مواليد بنات بحرف العين متنوعة


من أسماء مواليد بنات بحرف العين متنوعة ما يلي:
عظيمة – عزيمة – عذبة – عصمت – عفت – عنبر – عدلات – عبير الورد – عصمة – عبرة .

 

المصدر - هي

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