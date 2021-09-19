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الأحد، 19-09-2021 04:11 م

أسماء مواليد بنات بمعنى اللؤلؤ

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الوكيل الإخباري - أسماء مواليد بنات، المجوهرات من أجمل الزينة التي تحب المرأة أن تتزين بها، وقد تختلف قيمة المجوهرات من جوهرة إلى أخرى، وهكذا الأمر بين الأسماء ومعانيها، ولذلك نقدم اليوم مجموعة متنوعة من أسماء مواليد بنات من بين مجموعة متنوعة من الأحجار الطبيعية الرقيقة.

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من أسماء مواليد بنات بمعنى اللؤلؤ ما يلي:


فيروز : حجر ذات لون أزرق صافي اسم من أصل غير عربي يصلح اسم للمرأة والرجل.
لوليا : نوع من المجوهرات وهو حجر مميز ويدل على علامات الثراء وله لمعان وبريق ساحر
إمبار : مأخوذ من اسم عنبر، وهو نوع من اللؤلؤ الشفاف، وله رائحه ذكيه وطيبه تفوح منه.
راسيل : الجدارة والغنى.
مرجانة : أندر الأنواع من الأحجار الكريمة والمجوهرات ذات الألوان المميزة والبراقة.
جوهرة : قطعة الألماس التي تكون نادرة وحجمها كبير
درة يدل شيء ثمين ويستخدم أيضا في تسمية الأحجار النادرة.
روبي : الأحجار الغالية والنادرة ويطلق أيضا على حجر الياقوت.
ازميرالدا: يطلق على الأحجار الكريمة والمجوهرات.
ماسة: يطلق هذا الاسم على نوع من المعادن النادرة وذات ثمن باهظ، ويطلق أيضا على الأحجار اللامعة والبراقة.
أوبال: حجر غالي الثمن وقديم ويسمى حجر السعادة والرزق.
ريماس : اللؤلؤ ويدل على أفخم الأنواع المستخدمة من الأحجار الكريمة ذات القيمة العالية.

 

المصدر - هي

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