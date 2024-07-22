أسماء وتواريخ وآيات.. ماذا كُتب على باب الكعبة في مكة؟

الوكيل الإخباري- بدأت مراسم غسل الكعبة في مكة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، بحضور العديد من الشخصيات الرسمية والدينية، يتقدمهم نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور من مراسم غسل الكعبة، مع تساؤلات عن كتابات وتواريخ منقوشة على باب الكعبة، أوضحتها إمارة منطقة مكة في سلسلة تغريدات على صفحتها بمنصة "تويتر" (أكس سابقاً).



وبينت الإمارة أنه بالنسبة للأسماء فيظهر اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومقابله "(صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين)"، وأسفل من ذلك كتب اسم الملك خالد بن عبدالعزيز ومقابله "(صنع هذا الباب في عهد خادم الحرمين الشريفين)".



وكذلك بينت الإمارة وجود نقوش بخط الثلث لعدد من الآيات .





سي ان ان