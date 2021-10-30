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السبت، 30-10-2021 10:44 ص

أسماك القرش لا تميز بين البشر والحيوانات بسبب ضعف البصر

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الوكيل الإخباري - تعاني أسماك القرش التي تهاجم راكبي الأمواج أو السباحين، ضعفاً في البصر لدرجة أن علماء خلصوا إلى أنها تخطئ على الأرجح بينهم وبين فرائسها المعتادة مثل أسد البحر، على ما أظهرت دراسة حديثة.

وكتب معدو الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «انترفايس» التابعة لـ«رويال سوساييتي»، «من وجهة نظر قرش أبيض، لا تسمح الحركة ولا الشكل بالتمييز البصري الواضح بين زعنفيات الأقدام والبشر».

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وخلصوا إلى أن عملهم «يدعم نظرية تعزو بعض هجمات أسماك القرش إلى الخطأ في التعريف».

 

وقالت المعدّة الرئيسية للدراسة لورا راين الباحثة في قسم العلوم الحيوية في جامعة ماكواري الأسترالية لوكالة فرانس برس «هذه أول دراسة تختبر هذه النظرية من وجهة النظر البصرية لسمكة قرش بيضاء». ولا تزال هجمات أسماك القرش نادرة (أقل من ستين هجوماً على مستوى العالم عام 2020)، بحسب قسم متخصص في جامعة فلوريدا.

 

المصدر- البيان 

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