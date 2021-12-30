الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 10:23 ص

أشجار سائلة للحد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية

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الوكيل الإخباري - تنظف مجسمات ممتلئة بالسوائل، شوارع عاصمة صربيا من الهواء الملوث عن طريق التمثيل الضوئي. وتزود تلك «الأشجار السائلة»، وهي عبارة عن مفاعلات حيوية مصنوعة من الطحالب الدقيقة الممزوجة بالماء، مجتمع المدينة بالفوائد التي تقدمها الأشجار والمساحات الخضراء.

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وكان قد تم تصميمها كحل طارئ لمشكلة ملحة، حيث يجري استخدامها لتنظيف الهواء الملوث بشدة بغازات الاحتباس الحراري في عاصمة صربيا، والتي تقع بالقرب من محطتين لتوليد الطاقة بالفحم شديد التلوث.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» المختص بالابتكارات، يطلق على أشجار الطحالب الدقيقة التي أنشأها وصممها معهد جامعة بلغراد للأبحاث متعددة التخصصات، تسمية «ليكويد3»، وهي كفؤة للغاية في تنظيف الهواء في المدن.


وتحتوي كل واحدة من تلك المجسمات على 600 لتر من الماء وتزيل المقدار نفسه من كمية ثاني أكسيد الكربون من الهواء مثل شجرتين تبلغان من العمر 10 سنوات، أو 200 متر مربع من العشب، وفي الأساس، تعمل تلك المجسمات خلال أشهر الشتاء وكذلك أشهر الصيف الأكثر دفئاً.

 

 

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