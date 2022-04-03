أشهر الأطعمة بموائد الدول العربية في أول أيام شهر رمضان

الوكيل الإخباري - تحرص الأسر بمختلف أنحاء الدول العربية على تحضير أشهى الأطعمة بمائدة الإفطار بأول أيام شهر رمضان، وقد تختلف الأطعمة الرئيسية بموائد هذه الدول من دولة لأخرى، والتي نتعرف عليها في هذا التقرير، الذي نستعرض فيه أشهر الأطعمة الرئيسية بالدول العربية بأول أيام شهر رمضان.

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أشهر الأطعمة بموائد الأسر العربية بأول رمضان



البط و المحاشي فى مصر



تفضل العديد من الأسر المصرية تحضير المحاشي والرقاق المحشو باللحمة المفرومة بجانب الدجاج وكذلك البط وصينية مكرونة بشاميل أول يوم رمضان .



المسقوف في العراق



يعتبر المسقوف من الأطباق المفضلة للأسر العراقية، والتي تتكون من السمك المشوي، حيث تشتري الأسرة سمك نهري وتشق ظهره على طول السمكة حتى رأسها و تخرج أحشاء السمكة وتنظفها جيداً، وتشق فى جلد فتحتان أو ثلاثة لتعليق الأوتاد.



المسخن في فلسطين



تعتبر وجبات المسخن من أشهر الوجبات على مائدة الأسر الفلسطينية بأول أيام رمضان وهي من الأطعمة المتوارثة وتتكون من الخبز البلدي والبصل، وكذلك زيت الزيتون والسماق الفلسطيني البلدي واللوز والصنوبر وكذلك الدجاج .



الكسكسي في المغرب



لا تخلو موائد الأسر المغربية بأول أيام رمضان من الكسكى بالخضار واللحم والتى تعتبر من الأطعمة المفضلة للكثير من الأسر، و الشباكية التى تعتبر من أشهر الحلوى في المغرب.



المندي في اليمن



يعتبر المندي من الوجبات الرئيسية على مائدة الأسر في اليمن، وتتكون من قطع دجاج أو لحوم حمراء والتي تطهى تحت الأرض بطريقة معينة معروفة ويضاف عليها البهارات والأرز.



الكبسة في السعودية



وتعد الكبسة من الوجبات المفضلة للأسر في السعودية ومن الوجبات الرئيسية بأول أيام شهر رمضان، وتتكون الكبسة من الأرز مع قطع لحم الضأن أو الدجاج أو حتى الماعز، وتزيين بالمكسرات والزبيب.



الكبة في لبنان



تعتبر الكبة من الوجبات الرئيسية فى أول أيام شهر رمضان وتتكون من المكسرات والبرغل بجانب سلطة الفتوش اللبنانية، والتي تحتوي على أصناف كثيرة من الخضروات الطازجة، بجانب قطع الخبز المحمص.



المنسف في الأردن



تعتبر وجبة "المنسف" من أشهر الوجبات على طاولة الأسر الأردنية والتي تتكون من لحم الضأن مع شوربة اللبن المجفف، وتقدم مع البرغل أو الأرز.

اليوم السابع