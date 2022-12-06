أشهر الراحلين في 2022 عالمياً

الوكيل الإخباري-في 2022 رحلت الملكة إليزابيث الثانية، وميخائيل غورباتشيف، وجان لوك غودار، وشينزو أبي والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة .



وفيما يأتي بعض كبار الشخصيات العالمية التي رحلت في 2022.



يناير (كانون الثاني) 2022

الممثل الأمريكي سيدني بواتييه 94 عاماً، أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد".



مصمم الأزياء الإيطالي نينو شيروتي، 91 عاماً.



المغنية البرازيلية إيلزا سواريش، 91 عاماً.



مغني الروك الأميركي ميت لوف ، 74 عاماً مؤدي أغنية "بات آوت اوف هيل"



مصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر، 73 عاماً.



فبراير (شباط) 2022

الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي، 90 عاماً، ملهمة المخرج ميكالينجلو أنطونيوني



المغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار، 92 عاماً، الملقبة بـ "عندليب الهند"



لوك مونتانييه، 89 عاماً، الحائز على نوبل للطب لاكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقاً جدلاً في الأوساط العلمية.



مارس (آذار) 2022

الممثل الأمريكي وليام هورت، 71 عاماً، الحائز جائزة أوسكار عن دوره في "كيس أوف ذي سبايدر ومان"



وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بين 1997 و2001 مادلين أولبرايت، 84 عاماً.



عازف الدرامز في فرقة "فو فايترز" الأمريكية للروك البديل تايلور هوكينز، 50 عاماً.



أبريل (نيسان) 2022





الممثل المسرحي الفرنسي ميشال بوكيه، 96 عاماً.



العالمة الفرنسية مارت غوتييه، 96 عاماً، إحدى مكتشفات الصبغية الزائدة المسؤولة عن "متلازمة داون" التثالث الصبغي21



مايو (أيار) 2022

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 51 عاماً، في عملية عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانجليس، إيفانجيلوس باباثاناسيو، 79 عاماً، ومن أعماله الموسيقى التصويرية فيلم "تشاريوتس أوف فاير"



الممثل الأمريكي راي لايوتا، 67 عاماً، بطل فيلم "غودفيلاز" للمخرج مارتن سكورسيزي



مؤسس فرقة "ديبيش مود" الموسيقية البريطانية أندي فليتشر، 60 عاماً.



يونيو (حزيران) 2022





الممثل السينمائي والمسرحي الفرنسي جان-لوي ترانتينيان، 91 عاماً.



يوليو (تموز) 2022



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المخرج البريطاني بيتر بروك، 97 عاماً، الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية.المتمرد الماركسي السابق إدواردو دوس سانتوس، 79 عاماً، الذي تولى رئاسة أنغولا 38 عاماً.



رئيس وزراء اليابان المحافظ السابق شينزو آبي، 67 عاماً، الذي اغتيل في تجمع انتخابي.







أغسطس (آب) 2022

مصمم الأزياء الراقية الياباني إيسيي مياكي، 84 عاماً.



المغنية والممثلة الإنجليزية-الأسترالية أوليفيا نيوتن جون، 73 عاماً، نجمة فيلم "غريس" إلى جانب جون ترافولتا.



مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري، 96 عاماً.



الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف، 91 عاماً، الذي ساهم في انهيار الاتحاد السوفياتي.



سبتمبر (أيلول) 2022

المخرج المصري علي عبدالخالق، 78 عاماً.



الملكة إليزابيث الثانية، 96 عاماً.



المخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار، 91 عاماً، أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل"



الممثلة اليونانية إيريني باباس، 93 عاماً، بطلة "زوربا ذي غريك" و"ذي غانز أوف نافارون".



الحسين الميلودي، 77 عاماً، أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر.



الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي إحدى الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينات القرن الماضي.



الممثل المصري هشام سليم، 64 عاماً، أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون.



الروائية البريطانية هيلاري مانتل، 70 عاماً، حائزة جائزة بوكر مرتين.



عازف الساكسوفون الأمريكي فاريل ساندرز، 81 عاماً، أحد كبار نجوم الجاز في العالم.



أكتوبر (تشرين الأول)

أسطورة موسيقى الكانتري في الولايات المتحدة لوريتا لين، 90 عاماً.



11 الممثلة الأمريكية-البريطانية أنجيلا لانسبري، 96 عاماً، التي عرفت خصوصا بدورها في مسلسل "موردِر شي روت".



الممثل البريطاني روبي كولتراين، 72 عاماً، المعروف عالميا بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر.



مؤسس شركة ريد بول للمشروبات المنشطة الملياردير النمسوي ديتريش ماتشيتس، 78 عاماً.



الرسام الفرنسي المتخصص في اللون الأسود بيار سولاج، 102 عامين.



رائد موسيقى الروك أند رول الأمريكي جيري لي لويس، 87 عاماً.



الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر، 87 عاماً.



نوفمبر (تشرين الثاني)

أسطورة الموسيقى البرازيلية غال كوستا، 77 عاماً.



مغني البوب والهيب هوب الأمريكي آرون كارتر، 34 عاماً.



هيبي دي بونافيني، 93 عاماً، المتحدثة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" احتجاجاً على النظام الديكتاتوري في الأرجنتين للمطالبة بأبنائهن "المفقودين".



المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود، 92 عاماً، أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني.



المغني ومؤلف الأغاني الكوبي بابلو ميلانيس، 79 عاماً.



الروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر، 93 عاماً، مؤلف "ضريح"

و"آه، أوروبا!"



جيانغ زيمين، 96 عاماً، رئيس الصين بين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002.



ديسمبر (كانون الأول)

الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير، 91 عاماً، الذي باع عشرات ملايين الكتب.

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