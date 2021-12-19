الوكيل الاخباري - يعد التحول الهائل الذي تغلغل في الحياة وبالتحديد في الوقت الحالي أمراً مهماً جداً، وتأتي أهمية هذا الأمر تبعاً لما يأتي في أعقابه من تغيرات كثيرة في حياة الإنسان، وهذه التغيرات تتغير معها الكثير من المناحي المتعلقة به والتفاصيل الخاصة بحياته، حتى أن أبسط الأشياء في حياته تتغير بشكل كبير، ومن ضمن الأمور التي تطرأ عليها جملة من التغيرات الآلية التي يتم من خلالها الحصول على المعلومات.

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وفي هذا السياق لابد من الحديث عن أشهر 7 موسوعات عربية تعليمية وترفيهية لعام 2021:



موقع المحيط



عند الحديث عن موقع المحيط، فأنت تتحدث عن قاعدة معرفية هائلة جداً، كما يمكن الارتكاز على المعلومات والمعارف التي تتضمن عليها دون الحاجة للبحث المكثف حول هذه المعلومات للتأكد من المصداقية التي تحظى بها، واستطاع موقع المحيط استقطاب الكثير من الاهتمام من قبل القراء الذين وجدوا في هذا الموقع ضالتهم، حتى بات اليوم من ضمن أهم الموسوعات العربية التي يجد فيها القارئ كل ما يحتاج للتزود به من معلومات، ويشتمل موقع المحيط على عدة أقسام مميزة جداً وشاملة لكل ما يحتاج القارئ له.



موقع المنصة



يعد موقع المنصة من الموسوعات العربية التي تميزت في الآونة الأخيرة بشكل مُلفت، حيث أن التميز الذي اتسمت به جاء وليداً للمعلومات الصحيحة والتي تتمتع بمصداقية كبيرة جداً التي يتضمن عليها، حيث لا يتوانى القائمين على هذا الموقع في تدشين كل ما يُهم القارئ من معلومات ومعارف، كما أن هذه المعلومات لا يمكن النقاش في صحتها حيث يعتمد موقع المنصة على معايير الدقة في تحري المعلومات والتأكد من صحتها.



موقع النشرة



الحديث عن موقع النشرة يعني الحديث عن كم هائل من المعلومات التي تتدفق في شتى المجالات، وهذه المجالات هي المجالات التي يكرس القراء جُل اهتمامهم عليها، حيث يمتلك هذا الموقع الكثير من الإشادة تبعاً للمواضيع التي يتطرق لها، والمحاور الكثيرة التي يمضي في سبيل توضيحها للقراء، والأجمل من هذا أنه يتضمن على مجموعة من الأقسام التي تتحدث عن المواضيع الحياتية والتجارب التي تحدث للإنسان في حياته، وتوضح هذه المواضيع الأسلوب الذي يجب اتباعه لتجاوز المعضلات التي تطرأ في كثير من الأمور الحياتية.

موقع مقالات



يعتبر موقع مقالات من ضمن المواقع الالكترونية التي امتلكت صدى واسع منذ انطلاقها، حيث أحدث هذا الموقع ضجة كبيرة تحولت لاهتمام أكبر به، وهذا تبعاً للمعلومات الكثيرة التي تتدفق به، حيث يقدم موقع مقالات الكثير من المقالات الرائعة والمميزة والدقيقة أيضاً، كما أن الملفت في هذا الموقع التنوع الكبير في الأقسام التي يتضمن عليها والمعايير التي يتبعها من حيث الدقة والمصداقية في طرح المعلومات المتنوعة.



موسوعة المعرفة



تحتل موسوعة المعرفة طليعة الموسوعات العربية، كما يمكن القول بأنها من ضمن أهم هذه الموسوعات، وانطلقت هذه الموسوعة بالتحديد في عام 2007م، حيث قام بتأسيسها نائل الشافعي الذي أحدث تغيرات جذرية في الية حصول القارئ على المعلومات، فالمواقع الالكترونية التي تتغلغل في الشبكة العنكبوتية لا يمكن الوثوق في المعلومات التي تتضمن عليها، ولا يمكن حسم هذا الأمر على شتى المواقع الالكترونية بل إن أكثرها يأتي مخيباً لتوقعات القراء، لهذا احتلت موسوعة المعرفة اهتمام القراء العرب واستطاعت المضي نحو سلم الشهرة بل باتت في قمته تبعاً للمصداقية الكبيرة والهائلة التي تميز بها والتي جعلته صانعاً للمحتوى الدقيق والمحترف والصحيح أيضاً، ولا يمكن الحديث عن موسوعة المعرفة دون الحديث عن مكتبة الصور الهائلة التي تتضمن عليها وهذا ما يزيد اهميتها.



موسوعة ويكيبيديا



لا يمكن الحديث عن أشهر 7 موسوعات عربية تعليمية وترفيهية لعام 2021 دون الحديث عن موسوعة ويكيبيديا، والتي تعتبر من أهم الموسوعات العربية التي نالت من الشهرة قدراً كبيراً، وبات لها مكانتها الخاصة من بين الموسوعات العربية، كما أنها تضم كماً هائلاً من المقالات المتنوعة والثرية بالمعلومات الدقيقة والمميزة أيضاً، وهذا الأمر ساهم بدوره الفعال في النمو الكبير لموسوعة ويكيبيديا كما ساهم في تطورها بشكل واضح وهذا الامر لا يمكن التغاضي عنه أبداً، ولا يمكن أن ننهي الحديث عن موسوعة ويكيبيديا دون الحديث عن المميزات التي تمتلكها هذه الموسوعة والتي تأتي بشكل اساسي ممثلة في امكانية تحرير القراء للمقالات التي تتضمن عليها هذه الموسوعة، كما لا يحتاجون لتسجيل دخول في الموسوعة للقيام بهذا الأمر ويمكن بكل سهولة استغلال الموسوعة في تحقيق جملة من الاهداف التجارية.



موقع ويكيمابيا



انطلق موقع ويكيمابيا في عام 2006م، واستطاع في هذا العام احداث الكثير من الشهرة تبعاً للتميز الكبير الذي استحوذ عليه، حيث يمتلك قاعدة بيانات كبيرة جداً وهذه البيانات متخصصة بشكل اساسي في الخرائط التي تشتمل عليها شبكات الانترنت والويب، كما يساهم هذا الموقع في تضمين الكثير من الخدمات التي يهتم لأجلها الباحثين عن المعلومات والمعارف الدقيقة، ومن ضمن أهم الخدمات التي يقدمها هذا الموقع امكانية دمج خرائط جوجل مع نظام الويكي المعتمد، وبالتالي يصبح من السهل الوصول للمعلومات والتأكد منها دون البحث والتمحيص حولها.



استطاع القارئ العربي التميز عن غيره من القراء حول العالم، حيث يمتلك قاعدة من البيانات الصحيحة والدقيقة وهذه القاعدة توفرها له أشهر 7 موسوعات عربية تعليمية وترفيهية لعام 2021، وهذا تبعاً للمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها والصحة والشفافية الهائلة التي باتت من أهم سمات هذه الموسوعات.