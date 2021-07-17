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السبت، 17-07-2021 12:29 م

أصغر رائد فضاء يرافق بيزوس في رحلته - صورة

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة "بلو أوريجين" للفضاء، والتي يملكها الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، يوم الخميس، استبدال شخص كان قد فاز برحلة برفقة بيزوس إلى الفضاء، بفتى يبلغ من العمر 18 عاما.

ومن المخطط أن ينطلق بيزوس ورفاقه في رحلة نحو الفضاء الخارجي، يوم 20 تموز الحالي.

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ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن أوليفر ديمان (18 عاما) سيرافق بيزوس في تلك الرحلة على متن المركبة "نيو شيبارد".

وتخرج ديمان من الثانوية، العام الماضي، ويخطط لمتابعة دراسته بتخصص الفيزياء وإدارة الابتكار في جامعة أوترخت الهولندية.

وكان تضارب في المواعيد قد تسبب بانسحاب شخص دفع 30 مليون دولار لمرافقة بيزوس في هذه الرحلة.

وكانت "بلو أوريجين" قد أطلقت مزادا على رحلة إلى الفضاء برفقة بيزوس وشقيقه، انتهى بفوز عرض قيمته 28 مليون دولار، في يونيو.

وتمثل الرحلة أول إطلاق للصاروخ "نيو شيبارد" مع وجود أشخاص على متنه، ليبدأ نشاط الشركة في مجال السياحة الفضائية.


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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