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الأحد، 20-06-2021 04:08 م

أصغر طفل خداج بالعالم يحتفل بعيد ميلاده الأول - صور

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الوكيل الإخباري - تغلّب الطفل الأمريكي ريتشارد سكوت ويليام هاتشينسون على جميع الصعاب التي بدأت مع ولادته المُبكرة جداً، واحتفل بعيد ميلاده الأول قبل أيام (5 يونيو/حزيران الجاري)، بعدما تجاوزه مرحلة خطر الموت.

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وكان ريتشارد أبصر النور قبل 5 أشهر من موعد ولادته، وتحديداً في 5 يونيو/حزيران 2020، إلا أنه استطاع الصمود والبقاء على قيد الحياة رغم أن فرص نجاته كانت منعدمة تماماً.


وعند ولادته، كان ريتشارد يزن 340 غراماً فقط، وكان التشخيص الطبي له بعيداً كل البعد عن التفاؤل، ومع هذا، فإن جسد الطفل الصغير استطاع المقاومة.

 



 

المصدر - أخبار الأن 

 




 

 


 

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