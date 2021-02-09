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الثلاثاء، 09-02-2021 01:10 م

أضيق منزل في لندن للبيع.. عرضه 1,7 متر وسعره مليون يورو - صور

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الوكيل الاخباري - طرِح أضيق منزل في لندن، تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين مع عرض يبلغ 1,7 متر، للبيع بأكثر من مليون يورو وهو يقع بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب.

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وكان هذا المبنى المثير للفضول المؤلف من 5 طوابق والواقع في حي شبيردز بوش، في الأصل متجرا للقبعات الفيكتورية مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا.

 

وفي إشارة إلى ماضيه، احتفظ المنزل بنافذة صغيرة مزينة بمصباح على شكل قبعة مستديرة.

 



وتقدر قيمة هذا العقار العجيب الذي يملك واجهة زرقاء وبالكاد يمكن ملاحظة وجوده، بـ950 ألف جنيه إسترليني (1,1 مليون يورو).


تختلف أبعاد الغرف بشكل كبير من ركن إلى آخر. وإذا كان المطبخ الموجود في الطابق السفلي الأضيق، فهو يؤدي إلى مساحة لتناول الطعام يساوي حجمها ضعف حجم المطبخ. وتقع حديقة بعرض 2,5 متر خلف نوافذ زجاجية.

 


الطابق الأرضي حيث كان المتجر القديم والذي تحوّل إلى مدخل، والطابق الأول، من الحجم نفسه. في الطابق الأول، بالإضافة إلى غرفة نوم ومكتب، ثمة شرفة توفر إطلالة خلابة على أسطح المنازل والمداخن في غرب لندن.

في الطابق الثاني، يوجد حمام وغرفة استحمام، وفي الطابق الثالث غرفة النوم الرئيسة التي يتم الوصول إليها من خلال فتحة في الأرض للإفادة من المساحة.

 


 




 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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