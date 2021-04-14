الأربعاء 14-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جلسة تتعلق بقضية مستشفى السلط اليوم

الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال في الأقصى المبارك

التربية: امتحانات التوجيهي في موعدها

الصحة: سلامتهم بسلامتك

ضريرة تناشد عبر برنامج الوكيل لمساعدتها

أسعار الذهب الأربعاء 14/4/2021

وفيات الأربعاء 14/4/2021

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

الإمارات : صرف مكافأة إضافية لفئة محددة من الشعب

الإعلامي الوكيل : نتمنّى عدم التهافت على الشراء

الأربعاء، 14-04-2021 09:25 ص

أطباء موسكو يسحبون 209 كرات مغناطيسية من معدة طفل صغير

موسكو


الوكيل الإخباري - من الصعب القول كيف ولماذا ابتلع الطفل البالغ من العمر عامين المغناطيس، لكن المعدة بدأت بالفعل في هضمه.

اضافة اعلان

لم يستطع الجهاز الهضمي التعامل مع مثل هذا المنتوج الخطير وقد بدأ الولد يعاني من نزف الدم. ولاحظ الوالدان ذلك وسلما ابنهما إلى أطباء معهد جراحة الأطفال الطارئة في موسكو.


وأدرك الأطباء أن الكرات المغناطيسية لا تزال في المعدة على الرغم من عددها الكبير، ويعني ذلك أنه يمكن الاستغناء عن التدخل الجراحي، كما يمكن سحب الكرات المغناطيسية أثناء عملية التنظير باستخدام يد آلية خاصة.


ولكن اتضح لاحقا أن ذلك ليس بالأمر السهل. وكان يمكن أن تقطع الأطراف الحادة للكرات التي تشوهت نتيجة تعاملها مع عصير المعدة الغشاء المخاطي.


وكانت العملية صعبة واستغرقت ساعتين. لكنها تكللت نهاية المطاف بالنجاح. وأنقذ الصبي، حيث سحبت 209 كرات مغناطيسية من معدته.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-812446-637539116605178106

أوّل إشارة سير للإبل في العالم بالصين

thumb

خطأ شائع في السحور يقع فيه كثيرون يبطل الصيام

90-1

القبض على شبكة إجرامية استولت على ملايين الريالات بالاحتيال في السعودية

كلب جو

إعادة تأهيل كلب بايدن المشاغب للتكيّف مع حياته في البيت الأبيض

16901878_6

علبة ماء فارغة تفضح قاتلا ارتكب جريمته قبل 36 عاما في أمريكا

سلمون

الطحالب السامة تقتل آلاف الأطنان من أسماك السلمون في أمريكا

أخبار متعلقة
طفل في العراق

الأولى من نوعها بالعالم تسجيل ولادة طفل بحالة نادرة في العراق