الثلاثاء 14-11-2023
الوكيل الاخباري

40 شهيدًا في مجمع الشفاء ودفن عدد منهم داخل المجمع بعد تحلل جثامينهم

الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ينفي استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية

إرادات ملكية بترفيعات في الأمن العام - أسماء

صحة غزة: نعمل على دفن 150 جثة بمستشفى الشفاء تحت إطلاق نار إسرائيلي

إصابات بقصف للاحتلال على مدرسة تابعة للأونروا

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتقال 50 فلسطينيا بالضفة والقدس

مدير مستشفى الحلو بغزة: دبابات الاحتلال تحاصرنا واستخدمنا مياه الأمطار للتعقيم

توقف جميع مصادر الطاقة الكهربائية وانقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة

المستشفى الميداني الأردني في غزة عالج أكثر من 800 حالة خلال الأسبوع الماضي

مستشفيات جنوب غزة بدأت تخرج عن الخدمة

عاجل

مدير مستشفى الحلو بغزة: دبابات الاحتلال تحاصرنا واستخدمنا مياه الأمطار للتعقيم

الثلاثاء، 14-11-2023 10:50 ص

أطباء يعثرون على إبرة في دماغ امرأة منذ 80 عاماً في روسيا - صورة

2023_10_06_05_04_22


الوكيل الإخباري - عثر أطباء خلال فحص بالتصوير المقطعي على إبرة بطول ثلاثة سنتيمترات موجودة منذ ثمانين عاماً داخل دماغ امرأة مسنّة في روسيا . 

اضافة اعلان


ويعتقد الأطباء أن المرأة تعرضت لمحاولة قتل فاشلة نفذها والداها خلال طفولتها، وقالوا إنهم لن يحاولوا إزالة الإبرة خشية أن يفاقم ذلك حالتها.


وقالت إدارة الصحة في منطقة سخالين الروسية النائية إنّ "مثل هذه الحالات كانت شائعة خلال سنوات المجاعة".

وأضافت أن والديها قررا على الأرجح التخلص من طفلتهما خلال الحرب العالمية الثانية، لأنها كانت تعيش مع إبرة يبلغ طولها ثلاثة سنتيمترات "منذ ولادتها".

 

ولفتت إلى أن هذه الطريقة كثيرا ما تُستخدم لإخفاء أدلة الجريمة.


وكان نقص الغذاء سائداً في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي خلال الحرب، وعاش الكثير من السكان في فقر مدقع.


وقالت إدارة الصحة الروسية "لقد اخترقت الإبرة الفص الجداري الأيسر، لكن لم يكن لها التأثير المقصود، إذ نجت الفتاة".


وأضافت أن المريضة لم تشكُ قط من الصداع بسبب الإصابة، ولم تكن تواجه أي خطر، لافتة إلى أن "حالتها تحت مراقبة الطبيب المعالج".

 


 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1128331-638351427834211937

نوافذ غير موجودة.. اكتشاف خطير بطائرة بعد إقلاعها في لندن - صورة

IMG_9951

حريق هائل يلتهم مساحة '6 ملاعب' في لوس أنجلوس - فيديو

2023_11_12_16_7_34_657

مع اقتراب الشتاء.. درجة الحرارة الأنسب لتفادي رطوبة المنزل

295

شاهد شاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

shutterstock_467321948

بيع قائمة من عشاء 'تيتانيك' بهذا المبلغ - صورة

GettyImages-1238369834

إيطاليا..شاهد بركان إتنا يثور من جديد