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الخميس، 25-01-2024 09:13 ص

أغرب الأسماء المحظورة في نيوزيلندا

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الوكيل الإخباري - نشرت حكومة نيوزيلندا قائمة بأسماء الأطفال التي قررت منع اعتمادها، ما ترك الأهالي في حيرة من أمرهم أمام هذا الواقع الجديد. 

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وكشف المسجل العام للمواليد والوفيات والزواج في نيوزيلندا، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية "تي تاري تايوينوا"، عن قائمته للأسماء الأكثر رفضًا.

وفي هذا السياق، تمّت مشاركة اللائحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت قائمة الأسماء والألقاب المحظورة، "الأمير"، "أسقف"، "الملك"، "الرائد"، "الأميرة"، "برينس"، "رويال"، "السيادي"، "الكابتن"، "الرئيس"، "الإمبراطورة"، "فاني"، "إيزيس"، جايرا-كينغ"، "القاضي"، "جوستوس"، "كينغ"، "ليونيداس كينغ"، "ماساي كينغ"، "نيفر إيزيس"، "برينسي".

وبعد الكشف عن القائمة، سارع الناس إلى التعبير عن آرائهم حيث قال أحدهم إن الآباء الأميركيين غير محظوظين في نيوزيلندا حقًا، بسبب اعتمادهم هذه الأسماء بكثر.

 

لبنان 24

 

 

 


 




 

 


 

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