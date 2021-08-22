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الأحد، 22-08-2021 11:11 ص

أغرب الوظائف في خدمة العائلة الملكية البريطانية

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الوكيل الإخباري - لطالما لفتت الأنظار الكثير من الوظائف الغريبة الموجودة في قصور العائلة المالكة البريطانية، وتسلطت الأضواء عليها من قبل وسائل الإعلام العالمية.

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وقد جمعنا لكم مجموعة من أغرب تلك الوظائف:


موظف تقطيع اللحوم
فهناك موظف في القصر مهمته الوحيدة تقطيع اللحوم أثناء تناول العائلة الملكية للطعام.


حارس للطوابع الملكية
كون الملكة إليزابيث ورثت عن جدها وأبيها هواية جمع الطوابع وظفت "مايكل سافي" كـ"حارس للطوابع الملكية" ومهامه اليومية حفظ الطوابع والاعتناء بها وأرشفتها.


سائق عربة الحصان
هو الشخص الذي يسوق عربة الحصان الخاصة بالملكة إليزابيث ودوره يبرز في الحفلات والمناسبات الرسمية والملكية.


موظف نزهات العائلة الملكية
عينت الملكة موظف يرأس عمل فريق مكون من 24 شخص مهمتهم خدمة الملكة وعائلاتها خلال نزهاتهم خاصة في "نهر التايمز" حيث ان من المعروف أن العائلة الملكية تحب هذا المكان وأيضاً الجولات الخارجية داخل بريطانيا.


مسؤول الساعات
مهمة هذا الموظف صيانة ما يقرب من 1000 ساعة ملكية في قصر باكنغهام وقلعة وندسور وقصر هوليرود هاوس.

مسؤول الصور
هناك أكثر من مليون عمل فني للعائلة الملكية موزعة على العديد من القصور والقلاع الملكية، وبالتالي عينت الملكة "ديزموند شاو" و"تايلور" للعناية بها.

مسؤول علم الفلك
عالم الفلك الشهير مارتن ريس موظف لدى العائلة المالكة مهمته مراقبة علم الفلك وإطلاع الملكة على كل جديد في هذا المجال.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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