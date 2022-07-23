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السبت، 23-07-2022 10:14 ص

أغرب بلاغ .. سيدة تستدعي الشرطة لعنكبوت في المانيا !

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الوكيل الإخباري-غالبا ما يبحث من يلتحقون بأجهزة الشرطة حول العالم عن الإثارة ويتسمون بالقوة والشجاعة، والميل لتقفي أثر الأشرار وتسليمهم للأمن، ولكن ما كانوا ليتخيلوا يوما أن يتم استدعاؤهم من أجل مواجهة عنكبوت!

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هذا ما عايشه أفراد شرطة بجنوب ألمانيا استدعتهم سيدة شابة لخوفها من عنكبوت اقتحم منزلها.

صرح متحدث الشرطة في مدينة نوي-أولم بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا يوم الخميس بأن امرأة شابة /21 عاما/  اتصلت بدورية الشرطة مساء الأربعاء، لأنها اكتشفت وجود عنكبوت بحجم قبضة اليد في منزلها.


وبحسب البيانات، لجأت السيدة إلى الشرطة للبحث عن العنكبوت بعدما حبست نفسها في إحدى غرف المنزل خوفا من العنكبوت، وظلت في انتظار أفراد الشرطة داخل الغرفة.
وأوضح المتحدث أن أفراد الشرطة قاموا بتفتيش الشقة جيدا بحثا عن العنكبوت، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه، وفي النهاية اصطحبوا السيدة إلى خارج الشقة.


وتابع المتحدث: "سيتولى صديق السيدة حاليا مواصلة البحث داخل الشقة".

 

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