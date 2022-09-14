الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 02:31 م

أغرب حالة وفاة .. أغنية " بيبي شارك " تودي بحياة سجين في أمريكا

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الوكيل الإخباري-أدت وفاة سجين أمريكي بعد تعذيبه بطريقة لاتخطر على بال، إلى مساءلة ضباط السجن وفق ما نقلت صحيفة "النيويورك تايمز".

وقام ضباط سجن بحسب الصحيفة "بتعذيب" جون باسكو (48 عامًا) في زنزانته بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة " بيبي شارك"  بشكل متكرر ودون توقف لمدة طويلة.

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ولاحقا تم العثور على جون في حالة عدم استجابة في زنزانته بمركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما، وقال مسؤولو السجن إن الضباط حاولوا إنعاش باسكو حتى وصول الطوارىء، لكن جهودهم باءت بالفشل.  وأعلنت وفاته وفقًا لبيان صحافي.


ووفقًا للمتحدث باسم السجن، مارك أوجراند، لم تكن هناك علامات واضحة على ارتكاب خطأ ، وتم فتح تحقيق في الحادث.



الامارات اليوم 

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