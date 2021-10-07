أغرب حوادث الموت في العالم

الوكيل الإخباري - غالبا عندما نسمع أن شخصا ما قد توفي ، تراودنا لأول برهة فكرة أنه إما كان كبيرا في السن أو توفي جراء حادث حل به أو مرض تغلب على صحته، لكن هناك أشخاص فارقوا الحياة بطريقة غريبة جدا وتكاد تكون خيالية .

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ومن أغرب حوادث الموت التي حصلت خلال الأعوام الماضية



1- زوجة تسحق زوجها بوزن جسدها

في الهند توفي زوجان معا بعد أن سحقت الزوجة التي تزن 128 كيلو غراما زوجها أثناء صعودها مسرعة السلم لكي تساعد ابنها المريض الذي كان يعاني مشاكل في التنفس ، ولكن ماحدث أن الزوجة انزلقت على زوجها فمات في الحال ، وأصيبت هي الأخرى بإصابات بالغة في رأسها أدت الى موتها أيضا.

2- تموت بسبب سقوطها من سريرها



فارقت مصممة الأزياء البريطانية تانسي ستويل البالغة من العمر 28 عاما الحياة بعد أن سقطت من فوق سريرها، الأمر الذي أدى الى اصابتها بنزيف حاد في المخ أدى الى وفاتها.



3- سقوط جذع شجرة على رأس مذيعة

توفيت المذيعة الهندية كانشان ناث بعد سقوط جذع شجرة جوز هند فوق رأسها أثناء عودتها من ممارسة تمرينات اليوغا في منطقة تشيميور في مومباي، عندما كانت تسير في الشارع ،الأمر الذي أصابها بكسر داخلي في رأسها أدى الى وفاتها في الحال .



4- توفيت بسبب بصقة في وجهها

من أغرب حوادث الوفاة أيضا ، توفيت أرينا كولتسوفا التي تعد أجمل امراة تعمل في دوريات الشرطة الأوكرانية، بعد أن بصق في وجهها أحد الأشخاص أثناء محاولتها القبض عليه، إذ فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج ، ولكنها لم تعد ترغب في تناول الطعام وأصيبت بمرض الرئتين وبدأت صحتها تتدهور حتى توفيت.

5- فارق الحياة بسبب عصير الجزر

حالة أخرى تعد غريبة جدا ، توفي شخص يدعى باسل براون بسبب تناوله كمية كبيرة من عصير الجزر.

6- يموت بسبب الشوكولاتة



مات عامل بمصنع للفطائر في مدينة أوننغتون بولاية بنسلفانيا يدعى روبرت هيرشي بعد أن سقط في قدر مليء بالشوكولاتة، بعد أن انحنى على قدر ضخم من الشوكولاتة ليلعق منه دون ان يراه أحد فسقط به وغرق .



7- امرأة تموت بسبب قط

توفيت امرأة يابانية تبلغ من العمر خمسين عاما بعد أن عضها قط، إذ أصيبت بالحمى ونقص صفائح الدم لمدة عشرة أيام وبعدها فارقت الحياة.



8- تموت بسبب رمي امرأة عليها

أيضا من أغرب حوادث الموت ، أقدم رجل مصري على رمي زوجته من الطابق الرابع بعد أن نشبت بينهما خلافات كثيرة لم تنتهِ ، الأمر الذي تسبب في وفاتها و وفاة امرأة أخرى كانت تسير في الشارع في اللحظة ذاتها ، حيث سقطت عليها من الطابق الرابع لتريدها هي الاخرى جثة هامدة ، لتموت الاثنتان في آن واحد.

9- تموت بسبب حساء

توفيت امرأة تدعى فيتول ماسيل من مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في عام 2010 بعد أن حقنها ممرض بجرعة من الحساء عن طريق الخطأ بدلاً من حقنها بالفيتامينات، حيث التصق لسانها في حلقها وشعرت بالدوران وفارقت الحياة بعد 12 ساعة فقط .



10- تفارق الحياة بسبب صورة سيلفي

لقيت فتاة تدعى زينا إيجناتييفا تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها عقب محاولتها التقاط صورة سيلفي لنفسها من فوق جسر يبلغ ارتفاعه أكثر من 8 أمتار لإثارة إعجاب أصدقائها ، ولكن الفتاة فقدت توازنها، وسقطت على كابل صعقها بالكهرباء وماتت على الفور قبل أن تفرح بصورتها .

المصدر - لبنان 24

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