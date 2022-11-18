أغرب سرقة.. جراح مزيف يسرق كليتي مريضة في الهند

الوكيل الاخباري - شهدت الهند أغرب عملية سرقة حيث قام طبيب جراح مزيف بسرق كليتي سيدة ولاذ بالفرار، مما يعرض حياتها لخطر الموت ويتطلب بقاؤها على قيد الحياة زرع كلى لها، أو القيام بعملية غسيل كلى مستمر.

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وكشف صحيفة india times تفاصيل الواقعة حيث قامت سونيتا ديفي (38 عاما) بزيارة الطبيب رك سينغ، لاستئصال رحمها جراحيا لكنها تركت في حالة حرجة بعد أن سرق الجراح كليتيها واختفى.



وهي لم تدرك ما حدث إلا عندما ساءت حالتها بعد الجراحة وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى في منطقة مظفربور بالهند.



وشعرت سونيتا بالرعب عندما أخبرها الأطباء بأن كليتيها قد سرقتا، وأنها ستموت إذا لم تحصل على رعاية طبية عاجلة.

ومنذ ذلك الحين، تتلقى سونيتا غسيل الكلى بانتظام في مستشفى كريشنا الطبي.



ودعت سونيتا "الحكومة لاعتقال الطبيب المتهم فورا"، مطالبة بكليتيها من أجل زراعتهما حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة. ( العربية نت)





