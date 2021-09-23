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الخميس، 23-09-2021 10:57 ص

أغرب قضية طلاق في السعودية تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي

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الوكيل الإخباري - تصدرت "أغرب قضية طلاق في السعودية" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تفاصيها ان مواطن سعودي تفاجأ برسالة على هاتفه الخاص تبلغ فيها بتحديد موعد في المحكمة لجلسة طلاق من زوجته ما صدمه اذ لم يكن يشعر بأي تغيير في البيت ولا يوجد أي سبب لهذه الدعوى حسب الزوج.

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ما لا يعرفه الزوج ان زوجته قد اكتشفت انه متزوج من زوجة ثانية منذ أكثر من عام ونصف، لذلك قررت أن تتوجه إلى المحكمة من أجل طلب الطلاق من ناحيته استغرب الزوج من تصرف الزوجة وبأنها على علم بزواجه من عام ونصف، ولكنها لم تظهر أي رد فعل وقررت عدم اتخاذ أي خطوة إلا في التوقيت المحدد ولم تطالبه بأي شيء.


واعترف الزوج أمام القاضي بأنه تزوج مرة ثانية مشيرا الى أنه مقتدر ماليًا وزادت مصادر دخله في الفترة الأخيرة، وعليه بات قادراً على العدل بين الزوجتين.

 

وانتهت جلسة الطلاق بالتراضي بين الجانبين، إذ قام الزوج بتقديم مبلغ مالي لزوجته الأولى من أجل الصلح وسحب القضية من المحكمة على الفور واستكمال حياتهما في وجود الزوجة الثانية، ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي دفعه.

 

المصدر - الفن 

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