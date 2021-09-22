أغرب قواعد الموائد حول العالم

الوكيل الإخباري - لكل بلد في العالم قواعده الخاصة التي يجب اتباعها على مائدة الطعام، والتي غالباً ما تتوارثها الأجيال لمئات السنين.





اضافة اعلان

ومن أكثر القواعد منطقية، والتي لها أسباب تاريخية، إلى التي لا يمكن تفسيرها، نستعرض في التقرير التالي أغرب قواعد المائدة في دول العالم المختلفة، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

الصين.. لا تقلب السمكة

في التقاليد الصينية، يعني تعديل وضع سمكة لتناول النصف الآخر منها، جذب "داو يو"، أو سوء الحظ.

في الواقع، يعتقد الصينيون أن وضع السمكة على الجهة الأخرى يشبه القول إن قارب الصياد على وشك الانقلاب.

لذلك، من الأفضل إزالة الشوك ببساطة لأكل النصف الآخر من السمك.





الهند.. لا توجه الشكر بعد دعوتك للغداء

إذا كنت في الهند ووجه لك صديق لتناول الغداء أو العشاء، فتذكر ألا تشكره، لأن الهنود يشكرون فقط الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات رسمية وليس روابط حميمة.

في حالة شكر شخص ما لدعوة صديق هندي له على دعوة العشاء، فقد يشعر بالإهانة لأنه قد يشعر بأنك تعامله معاملة رسمية.

اليابان.. لا تطلب السكين على المائدة

من بين العادات العديدة لليابانيين على المائدة، الأولى تناول السوشي باليد، ولكن في قضمة واحدة، والثانية، لا يجب طلب سكيناً مطلقاً على مائدة الطعام.

في الواقع، تذكر السكاكين اليابانيين بالأحداث المؤسفة في تاريخهم، ويعتبر طلب السكين نوعاً من التهديد.

تايلاند.. لا تضع الشوكة في الفم

في تايلاند لا تستخدم أبداً شوكة لتناول أي طبق به أرز مطبوخ، بل يتطلب استخدام اليدين بسبب لزوجة الأرز.

ولكن يمكن تناول الأطعمة المنفصلة التي لا تشكل جزءاً من الوجبة القائمة على الأرز باستخدام شوكة.

فرنسا.. لا تستخدم السكين لتقطيع السلطة

تقليد يعود إلى الوقت الذي كانت فيه السكاكين مصنوعة من الفضة، والتي كانت عند ملامستها لتتبيلات الطعام، ولا سيما الخل، تتأكسد وتتحول إلى اللون الأسود.

لذلك كان ممنوعاً تماماً تقطيع مكونات السلطة بسكين، العادة التي لا تزال قائمة حتى اليوم.



تشيلي.. ممنوع استخدام اليد أثناء تناول الطعام

في تشيلي يتم تناول الطعام بالشوكة والسكين فقط، وممنوع استخدام اليدين، حتى عند تناول الوجبات الخفيفة (سناكس).

استخدام اليدين لتناول الطعام عند التشيليين يعد علامة على الوقاحة وعدم النظافة.



المصدر - العين الإخبارية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





















